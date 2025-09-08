0

Cómo jugar Free Fire y Free Fire Max en PC sin instalar emuladores

Ya puedes jugar al famoso Battle Royale en una computadora que tenga Windows. Te dejamos la guía para descargarlo y configurarlo gratis.

Daniel Robles
De esta forma podrás jugar al Free Fire en una computadora con Windows..
De esta forma podrás jugar al Free Fire en una computadora con Windows.. | Foto: composición/Daniel Robles
Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares y según Garena actualmente existen más de 80 millones de jugadores activos diarios, superado solo por Fortnite, Call of Duty Warzone, APEX y PUBG.

Si bien Free Fire mayormente es jugado en un smartphone o tablet que tengan Android o iOS, lo cierto es que ahora también es posible jugar al Battle Royale desde una computadora con Windows. ¿Cómo se puede descargar? Aquí todos los detalles.

Este videojuego fue lanzado por Garena en 2017.

PUEDES VER: Códigos Free Fire de HOY, lunes 8 de septiembre

Free Fire para PC con Windows

Para jugar al Free Fire o Free Fire Max solo basta con utilizar el programa BlueStacks, una herramienta que permite ejecutar aplicaciones de Android en un entorno con Windows. Lo mejor de todo es que este programa es GRATUITO y solo necesitas tener espacio en tu disco duro para ejecutarlo.

En este ENLACE puedes descargar el Free Fire totalmente GRATIS desde BlueStacks. Una vez que tengas el instalador, lo ejecutas y te logueas con tu cuenta de Google o Facebook que tengas tu cuenta de Garena.

Así puedes jugar al Free Fire en PC. Foto: captura.

Si tienes un mando con Bluetooth o entrada USB, puedes utilizarlo para ejecutar Free Fire en tu computadora. Recuerda que el teclado será importante para jugar en el Battle Royale. Puedes configurar los botones para una mejor maniobra en la partida.

