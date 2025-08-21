Todos salen con bolsas enormes de este outlet escondido de Falabella: jeans, casacas y más desde 9 soles

Diversas personas desconocen que pueden comprar diversos productos a bajo precio en Saga Falabella. Este espacio ofrece zapatillas, casacas, pantalones y ropa de diversas marcas a bajo precio. Si no conocer dónde queda, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Outlet de Falabella en OpenPlaza Atocongo

"Últimas unidades", es la frase que está en la puerta principal del outlet de Falabella. Una tiktoker que visitó el lugar mostró los productos que pueden llegar a comprar las personas que visitan el lugar. Muchos quedaron sorprendidos al ver marcas como Addidas, Pumas, entre otros.

Una zapatilla Adiddas que costaba 279 soles, en el outlet de Falabella llega a costar S/ 139.50. Además, pueden encontrar zapatos con precios desde 9 soles. Lo mismo sucede en con la ropa, hay prendas que llegan a costar S/ 30.

Según dio a conocer la joven, los productos son muy vareados y hay todas las tallas, pero deben verificar que sus compras no presenten fallas en los acabados. Rápidamente, el post se hizo viral en redes sociales.

¿Dónde queda el Outlet de Falabella?

El Outlet de Falabella está ubicado en Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores 15803, Open Plaza Atocongo. Las personas que quieran visitar el lugar deben saber que sus puertas se cierran a las 10:00 p.m. Se recomienda a la población, tomar sus precauciones.