¿El 29 de agosto es feriado en Perú? Conoce qué precisa El Peruano y si habrá fin de semana largo

El próximo feriado será el 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de América, las Filipinas y las Fuerzas Armadas. En este marco, la población en Perú se pregunta si un día previo, el viernes 29, también corresponde a un día libre, pero hasta el momento se descarta dicha medida, por lo que no habrá fin de semana largo.

Por otro lado, también se descarta que el 29 de agosto sea día no laborable, puesto que de acuerdo al Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, solo hay tres fechas que cumplen con lo dispuesto: viernes 2 de mayo, viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026.

Teniendo en cuenta dicha información, los trabajadores del sector público y privado realizarán su jornada de manera habitual en esta fecha, pero al día siguiente, 30 de agosto, disfrutarán de un descanso a nivel nacional. Asimismo, si en caso algún colaborador labora en feriado, deberá recibir pago extra.

Feriado 30 de agosto 2025: ¿qué se celebra?

El sábado 30 de agosto de 2025 es feriado nacional en el Perú en honor a Santa Rosa de Lima, que aplica tanto para el ámbito estatal como privado. En este día se conmemora la vida y obra de Isabel Flores de Oliva (1586-1617), reconocida como la primera santa de América canonizada por la Iglesia Católica en 1671.

El 30 de agosto es feriado en el Perú en honor a Santa Rosa de Lima, pero el viernes 29 no.

El Estado peruano reconoce el 30 de agosto como un día de descanso nacional para resaltar su importancia religiosa y cultural en el país. Por otro lado, en Lima, muchos fieles visitan el Santuario y Monasterio de Santa Rosa en el Cercado, donde se encuentra el famoso pozo de los deseos.

Cabe precisar que en este 2025, al caer un día sábado, será un descanso fijo para todos, por lo que no genera feriado largo oficial, salvo que el gobierno disponga un puente adicional, pero esta medida queda descartada. Te recomendamos que consultes a tu empleador del sector privado si disfrutarás del día libre.