- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
¿El 29 de agosto es feriado en Perú? Conoce qué precisa El Peruano y si habrá fin de semana largo
Conoce si este 29 de agosto será feriado tanto para trabajadores públicos como privados y si habrá un fin de semana largo previo al Día de Santa Rosa de Lima.
El próximo feriado será el 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de América, las Filipinas y las Fuerzas Armadas. En este marco, la población en Perú se pregunta si un día previo, el viernes 29, también corresponde a un día libre, pero hasta el momento se descarta dicha medida, por lo que no habrá fin de semana largo.
Por otro lado, también se descarta que el 29 de agosto sea día no laborable, puesto que de acuerdo al Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, solo hay tres fechas que cumplen con lo dispuesto: viernes 2 de mayo, viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026.
Teniendo en cuenta dicha información, los trabajadores del sector público y privado realizarán su jornada de manera habitual en esta fecha, pero al día siguiente, 30 de agosto, disfrutarán de un descanso a nivel nacional. Asimismo, si en caso algún colaborador labora en feriado, deberá recibir pago extra.
Feriado 30 de agosto 2025: ¿qué se celebra?
El sábado 30 de agosto de 2025 es feriado nacional en el Perú en honor a Santa Rosa de Lima, que aplica tanto para el ámbito estatal como privado. En este día se conmemora la vida y obra de Isabel Flores de Oliva (1586-1617), reconocida como la primera santa de América canonizada por la Iglesia Católica en 1671.El 30 de agosto es feriado en el Perú en honor a Santa Rosa de Lima, pero el viernes 29 no.
El Estado peruano reconoce el 30 de agosto como un día de descanso nacional para resaltar su importancia religiosa y cultural en el país. Por otro lado, en Lima, muchos fieles visitan el Santuario y Monasterio de Santa Rosa en el Cercado, donde se encuentra el famoso pozo de los deseos.
Cabe precisar que en este 2025, al caer un día sábado, será un descanso fijo para todos, por lo que no genera feriado largo oficial, salvo que el gobierno disponga un puente adicional, pero esta medida queda descartada. Te recomendamos que consultes a tu empleador del sector privado si disfrutarás del día libre.
- 1
Tottus anunció oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?
- 2
Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia: se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte
- 3
Plaza Vea confirma cierre en todas sus tiendas a nivel nacional: ¿cuándo y por qué se tomó esa medida?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90