¿Se confirmó día no laborable este 29 de agosto? Esto es lo último que se sabe para el próximo viernes

Durante los últimos días, en redes sociales y medios de comunicación ha circulado la inquietud sobre si el viernes 29 de agosto de 2025 será, efectivamente, declarado un día no laborable en el Perú, con motivo del feriado del sábado 30 de agosto, fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del país.

Esta preocupación es comprensible, ya que muchos esperan extender el descanso y aprovecharlo como puente festivo. Sin embargo, es fundamental aclarar que, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el 29 de agosto sea declarado día no laborable. A continuación, presentamos la información verificada y actualizada hasta agosto de 2025.

¿Se ha confirmado el viernes 29 de agosto como día no laborable?

La respuesta es no. No existe ninguna disposición legal vigente que indique que el viernes 29 de agosto de 2025 sea un día de descanso laboral. Tanto para el sector público como privado, esta fecha no está contemplada como día no laborable según las normativas oficiales.

El Decreto Supremo N.º 042‑2025‑PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, establece las fechas de días no laborables para el sector público en 2025. En dicho listado no se incluye el viernes 29.

En el caso del sector privado, el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los días feriados y descansos remunerados para el sector privado, designa como feriado nacional el sábado 30 de agosto, en conmemoración de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, no menciona el viernes 29 como día no laborable ni feriado.

¿Qué dijo El Peruano al respecto?

Según lo publicado en El Peruano, y replicado por medios, el viernes 29 de agosto de 2025 no será feriado ni día no laborable, porque no está contemplado en la normativa vigente.

¿Qué pasa si se trabaja el sábado 30 de agosto?

El sábado 30 de agosto es feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima. En caso de que alguien trabaje ese día, sin tener descanso sustitutorio, la ley establece que deberá recibir triple remuneración: