Importante empresa de transportes que circula en San Martín de Porres y Callao suspende su servicio

La empresa de transporte ETMOSA, que brindaba servicio entre San Martín de Porres y el Callao, anunció el cierre oficial de sus operaciones desde hace unos días. En un comunicado visible en la puerta de la empresa se puede leer: "A partir del día 18/08/25 cerrada la empresa por extorsión", confirmando que el servicio no va más.

Este cierre se produjo por una serie de hechos violentos y extorsivos. Bandas delictivas exigían pagos de S/50,000 como cuota inicial y S/30 diarios por cada unidad que circulaba, lo cual ya mantenían en estado de alerta a los trabajadores. Sin embargo, un hecho en específico fue el que detonó la decisión final.

Se trata del incendio intencional ocurrido en la vivienda de un dirigente de transporte, el cual fue cometido por un ciudadano extranjero de nombre Anderson Ramírez (22), alias Malaco. Afortunadamente, el delincuente fue capturado en flagrancia por la Policía gracias a las cámaras de seguridad.

Testimonios de trabajadores revelan que, además, delincuentes interceptaron unidades, amenazaron con armas y bombardearon con explosivos en otros casos recientes. En junio y anteriormente en febrero, se registraron asesinatos de conductores, uso de sus teléfonos para extorsionar a colegas, y mensajes amenazantes exhortando pagos diarios o enfrentarse a consecuencias fatales.

Más de 80 unidades de transporte quedaron paralizadas, dejando sin trabajo a cerca de 150 a más de 200 empleados, entre choferes, cobradores y ayudantes. La detención del servicio afecta también a vendedores ambulantes, comerciantes en las paradas, quienes dependen de la circulación diaria de pasajeros.

Así pues, la empresa prefirió resguardar la integridad de sus trabajadores antes que seguir operando bajo un entorno donde los extorsionadores imponen su ley. Esto no solo deja a cientos sin empleo, sino que deja en evidencia el nivel crítico de inseguridad que sufre el transporte público en Lima Norte y Callao.