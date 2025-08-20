Paro de transportistas en Lima y Callao | Estas universidades suspenden clases presenciales el 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto de 2025, diversos gremios de transportistas han convocado a un paro de 24 horas en Lima y Callao, en protesta por la creciente ola de extorsiones y atentados que afectan a su sector. Ante esta situación, varias universidades con sede en Lima han decidido suspender sus clases presenciales y trasladarlas a la modalidad virtual para salvaguardar la seguridad de su comunidad.

Universidades que suspenden clases presenciales

Las siguientes instituciones educativas han informado a su comunidad sobre la suspensión de actividades académicas presenciales para el próximo jueves 21 de agosto:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): La PUCP ha comunicado que todas las clases presenciales que pueden realizarse a distancia se desarrollarán de manera remota. Aquellas clases, prácticas o laboratorios que no puedan llevarse a cabo de forma virtual serán reprogramadas. Además, el campus universitario y los diferentes locales permanecerán abiertos para actividades que no hayan sido suspendidas por sus respectivos organizadores.

PUCP anunció clases remotas por paro de transportistas / FOTO: PUCP

Universidad del Pacífico (UP): La UP ha decidido dictar todas sus clases de pregrado, posgrado, escuela preuniversitaria e idiomas de manera virtual. Las instalaciones de la universidad permanecerán abiertas para quienes necesiten hacer uso de ellas, aunque los servicios de alimentación operarán con algunas restricciones.

¿Qué se sabe del paro de transportistas?

El paro de transportistas está programado para el jueves 21 de agosto de 2025, con una duración de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. La medida ha sido convocada por diversos gremios de transportistas en protesta por la creciente ola de extorsiones y atentados que afectan a su sector.

Así pues, con este evento se espera que el paro cause interrupciones en el servicio de transporte público en Lima y Callao, lo que podría afectar la movilidad de estudiantes y docentes hacia las universidades.

Mototaxistas se unen al paro

Sector de trabajadores de mototaxis también se hará presente en paro / FOTO: Confederación Nacional de Mototaxis del Perú

¿Qué se recomienda a la comunidad universitaria?