- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Horario de atención de supermercados en feriado del 8 de octubre: Tottus, Metro, Plaza Vea y más
Conoce a qué hora abrirán los supermercados este miércoles 8 de octubre, día declarado feriado a nivel nacional, y organiza tus planes con anticipación.
Mañana 8 de octubre es feriado en todo el Perú y muchas de las actividades sufrirán cambios, puesto que tanto los trabajadores del sector público como privado gozarán de un día libre, de acuerdo a ley. En medio de este contexto, te respondemos si el horario de atención de los supermercados, como Tottus, Metro y Plaza Vea, se verán afectados.
PUEDES VER: Feriado del 8 de octubre: ¿BCP, Interbank, BBVA y otros bancos atenderán? Conoce los horarios
¿A qué hora abren los supermercados este feriado 8 de octubre?
Si vas a aprovechar el feriado del 8 de octubre en realizar compras pendientes, es importante que sepas el horario de atención de estos establecimientos, para que puedas organizarte con anticipación y no tengas algún imprevisto. Te compartimos la información que se conoce hasta el momento.
- Tottus: atenderá este día en su horario habitual, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., ya que en feriado del 8 de octubre, la cadena a nivel nacional mantendrá su atención normal, sin modificaciones.
Los supermercados atenderán este feriado del 8 de octubre.
- Metro: seguirá atendiendo en su horario habitual, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Las tiendas operarán con normalidad, sin cambios en su atención al público.
- Plaza Vea: abrirá este feriado del 8 de octubre en su horario regular, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.; mantendrá su atención habitual, sin variaciones en su horario.
- Vivanda: esta cadena abrirá en feriado en su horario habitual, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., y no realizará cambios en su atención.
- Wong: los supermercados Wong atenderán de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Durante el feriado en conmemoración al Combate de Angamos, estos horarios se mantendrán sin modificaciones.
- Tiendas Mass: atenderá este miércoles 8 de octubre en su horario regular, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., asegurando la continuidad de sus operaciones.
¿Por qué este 8 de octubre es feriado nacional en el Perú?
El 8 de octubre es feriado nacional en el Perú, en conmemoración al Combate de Angamos, un hecho histórico ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. Ese día, el almirante Miguel Grau Seminario, a cargo del monitor Huáscar, fue rodeado y atacado por los buques chilenos Cochrane y Blanco Encalada.
Durante el enfrentamiento, Grau murió heroicamente, defendiendo al Perú con valor y honor. Su sacrificio lo convirtió en el más grande héroe naval del país, conocido como el Caballero de los Mares. Debido a su importancia, el Estado peruano declaró esta fecha feriado nacional para rendir homenaje.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50