- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
H&M regalará gift cards de 400 soles a clientes: ¿cuándo y dónde se realizará esta promoción?
¡Una locura! H&M dará gift cards de hasta 400 soles por la inauguración de tienda en Cenco La Molina. El evento se realizará este jueves 6 de noviembre.
H&M se ha convertido en una de las tiendas de ropa favorita de miles de clientes en Perú y para alegría de ellos, se confirmó que se regalarán gift cards de hasta 400 soles. Esta promoción se da bajo el contexto de la apertura de una nueva tienda de la multinacional, en el centro comercial Cenco La Molina.
PUEDES VER: Plaza Vea publicó comunicado de última hora sobre posible estafa a clientes: ¿de qué se trata?
Tras varios meses de espera, se confirmó que H&M tendrá un local en Cenco La Molina y la inauguración se realizará este jueves 6 de noviembre. El primer comprador en llegar recibirá una gift card de hasta 400 soles, el segundo; S/ 300, y desde el tercero en adelante, 10 soles cada uno.
- 1° lugar: S/ 400
- 2.º lugar: S/ 300
- Desde el 3.º lugar en adelante: S/ 70 cada uno (200 cupos)
Según la cuenta de Concupón, se otorgará las gift cards según el orden de llegada de los clientes, por lo que se recomienda asistir con anticipación, ya que las puertas del mall se abrirán desde las 7:00 a. m. y es probable, que ante la imperdible promoción, exista gran aglomeración de público.
Por otro lado, se precisó que estas tarjetas de regalo podrán ser canjeadas en cualquier sede de H&M a nivel nacional y tendrá vigencia hasta por un año. Se espera que se otorguen más información al respecto para que los usuarios tengan en cuenta los términos y condiciones de la promoción.
Este anuncio fue bien recibido en las redes sociales y los internautas no dudaron en comentar. "Será una batalla campal", "Entonces tengo que ir con mi carpa a hacer fila desde hoy mismo", "O sea solo a los 3 primeros de la fila ja, ja, ja", "No me lo pierdo por nada", "Qué bueno, ahora H&M estará más cerca".
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50