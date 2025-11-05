H&M regalará gift cards de 400 soles a clientes: ¿cuándo y dónde se realizará esta promoción?

H&M se ha convertido en una de las tiendas de ropa favorita de miles de clientes en Perú y para alegría de ellos, se confirmó que se regalarán gift cards de hasta 400 soles. Esta promoción se da bajo el contexto de la apertura de una nueva tienda de la multinacional, en el centro comercial Cenco La Molina.

Tras varios meses de espera, se confirmó que H&M tendrá un local en Cenco La Molina y la inauguración se realizará este jueves 6 de noviembre. El primer comprador en llegar recibirá una gift card de hasta 400 soles, el segundo; S/ 300, y desde el tercero en adelante, 10 soles cada uno.

1° lugar: S/ 400

S/ 400 2.º lugar: S/ 300

S/ 300 Desde el 3.º lugar en adelante: S/ 70 cada uno (200 cupos)

Según la cuenta de Concupón, se otorgará las gift cards según el orden de llegada de los clientes, por lo que se recomienda asistir con anticipación, ya que las puertas del mall se abrirán desde las 7:00 a. m. y es probable, que ante la imperdible promoción, exista gran aglomeración de público.

Por otro lado, se precisó que estas tarjetas de regalo podrán ser canjeadas en cualquier sede de H&M a nivel nacional y tendrá vigencia hasta por un año. Se espera que se otorguen más información al respecto para que los usuarios tengan en cuenta los términos y condiciones de la promoción.

Este anuncio fue bien recibido en las redes sociales y los internautas no dudaron en comentar. "Será una batalla campal", "Entonces tengo que ir con mi carpa a hacer fila desde hoy mismo", "O sea solo a los 3 primeros de la fila ja, ja, ja", "No me lo pierdo por nada", "Qué bueno, ahora H&M estará más cerca".