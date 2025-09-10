H&M regalará gift cards de hasta 400 soles en Perú este jueves 11: ¿en qué tienda será?

Diez años de estilo accesible, colaboraciones memorables y presencia vibrante en el Perú merecen una celebración inolvidable, por ello H&M celebra su décimo aniversario en el país con la reinauguración de su tienda Flagship en el Jockey Plaza, transformada en un nuevo espacio de inspiración y moda. Para conmemorar esta fecha, preparó una jornada exclusiva y festiva este jueves 11 de septiembre, que incluye grandes regalos.

El local, ahora el más grande de la marca en el país, abrirá no solo sus puertas renovadas, sino también la posibilidad de que los primeros visitantes se lleven algo extra: 200 gift cards como obsequio de bienvenida. Una experiencia en muestra de gratitud hacia su comunidad peruana.

La reinauguración más esperada

La icónica tienda de H&M en el Jockey Plaza reabrirá este 11 de septiembre con un diseño diferente que cuenta con 4 526 m². Se trata de la tienda más grande de H&M en Perú, con secciones completas de Mujer, Hombre, Kids, Home y Beauty, renovadas para ofrecer una experiencia fluida y aspiracional. Espacios amplios, iluminación cálida y una ambientación moderna reflejan el compromiso de la marca con sus clientes y su evolución local.

Gift cards sorpresa

El jueves 11 de septiembre tendrá un toque especial: más de 200 gift cards serán entregadas como parte de una bienvenida exclusiva:

Primera persona en la fila: recibe una gift card de S/ 400.

Segunda persona: obtiene una gift card de S/ 300.

Tercera persona: se lleva una gift card de S/ 200.

Las siguientes 200 personas en llegar se harán acreedoras de una gift card de S/ 70 cada una.

Una apertura esperada

No será solo una entrega de tarjetas, sino que la jornada se acompañará de bebidas de cortesía para todos los asistentes y una cabina fotográfica, donde podrán capturar el momento y llevarse un recuerdo instantáneo de este hito estiloso. El ambiente busca reflejar el agradecimiento de H&M con su comunidad peruana en estos primeros diez años.