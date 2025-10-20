Ministerio de Trabajo ofrece más de 2800 vacantes laborales en Lima: revisa las fechas y lugares

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brindó más detalles sobre las maratones de trabajo que se van a realizar en esta semana de octubre. La iniciativa está dirigida a diversos grupos de ciudadanos, quienes tendrán la oportunidad de trabajar en reconocidas empresas. ¿Te interesa postular? Te brindamos más detalles al respecto.

Mediante sus plataformas oficiales, el MTPE informó que esta jornada se realizará entre el martes 21 y jueves 23 de octubre en varios puntos de Lima como Breña, Chorrillos, Callao y Ate. Asimismo, se precisó que las empresas aliadas serán: Nestlé, Primax, Ripley, Nike, Liderman, Dinet, y muchas más.

Ministerio de Trabajo ofrece ofertas laborales

Más de 2,800 vacantes de empleo formal estarán a disposición de jóvenes, personas con discapacidad y público en general, quienes deberán asistir con su CV. Pero eso no es todo, ya que, durante la iniciativa de empleo, el ministerio ofrecerá servicios de forma gratuita en beneficio de los postulantes.

Maratón del Empleo en Breña: este martes 21 de octubre, 9:00 a.m. a 1:00 p.m., se brindará 1,000 puestos como asesor comercial, cajeros, operarios de limpieza, agente de seguridad, asistente de venta, entre otros. La ubicación será en el frontis de la Municipalidad de Breña, Av. Arica 500.

Maratón del Empleo en Breña ofrece más de mil vacantes laborales.

Gran Registratón Laboral en Callao: se ofrecen más de 200 puestos para trabajar en empresas como Q’uma, Frío Aéreo, Liderman, Mass, RGIS, Reci Studios y VEGA. La cita a esta convocatoria será el martes 21 de octubre, 1:00 p.m., en Cetpro José Artesano.

Capacitación para Lima Centro y Sur: el miércoles 22 de octubre, 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Sede Central del MTPE, Av. Salaverry N° 655, piso 9 - Jesús María, se brindará capacitación gratis en Atención al Cliente para postular a empleos en Arcos Dorados de McDonald’s.

Maratón del Empleo en Chorrillos: se ofertan 400 vacantes como recepcionistas, ayudantes de producción, agentes de seguridad, promotores de ventas y choferes. La iniciativa se desarrollará el miércoles 22 de octubre, 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Loza Deportiva del Parque Túpac Amaru.

Convocatorias en el Centro de Empleo: este miércoles 22 de octubre, 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Sede central del MTPE, Av. Salaverry N° 655, en Jesús María se ofrecerán 135 puestos, para las empres Ripley y Nike, este último busca personas con discapacidad para el puesto de reponedor.

Maratón del Empleo en Ate: se presentan 1,000 puestos como asistentes de ventas, conductores, auxiliares de almacén, atención al cliente y teleoperadores. Si estás interesado, asiste el jueves 23 de octubre, 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Av. Metropolitana con Prolongación Javier Prado, Ate.