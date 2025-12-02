- Hoy:
Los Olivos no tendrá agua este miércoles 3 de diciembre: Sedapal comparte lista de zonas afectadas
Sedapal realizará corte de agua en Los Olivos este miércoles 3 de diciembre, hasta por 8 horas. Revisa AQUÍ cuáles serán las zonas afectadas y horarios.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) suspende su servicio en diversos puntos de la capital, y esta vez será el turno de Los Olivos. Este distrito de Lima Norte sufrirá el corte de agua, mañana miércoles 3 de diciembre, ¿quieres saber si tu domicilio se verá afectado? Conoce más detalles al respecto.
Este 3 de diciembre, en el sector 85 de Los Olivos, se realizará trabajos de limpieza, por lo que el horario de corte será desde las 12:00 m. hasta 8:00 p. m. Revisa la lista de zonas afectadas y verifica si no contarás con agua:
- Urb. La Estrella
- Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa
- Urb. Pueblo de Infantas
- Urb. Puerta del Sol
- Urb. Reforma Agraria
- Urb. José de San Martín
- Urb. Santa Luisa 1a etapa
- Urb. Santa Rosa de Infantas
- A.H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila
- A.H. Municipal 2
- A.H. El Olivar de Pro
- A.H. Los Solitarios
- APV Infantas
- APV José C. Mariátegui
- APV Residencial California
- APV San Miguel
- Asoc. de Propietarios
- Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa
Zonas de Los Olivos no contarán con agua hasta por 8 horas.
Te recomendamos que ante el anuncio de corte de agua por parte de Sedapal, debes anticipar el almacenamiento previo de agua en recipientes limpios, de preferencia plásticos nuevos o de primer uso, con tapa hermética, para asegurar agua suficiente para beber, cocinar e higiene personal.
Por otro lado, es importante que se use el agua con moderación, priorizando el consumo, preparación de alimentos, lavado de manos y limpieza básica, y evitando actividades de alto consumo como lavar ropa, regar jardines o lavar autos, que se pueden realizar cuando el servicio se reestablezca.
¿Cómo consultar el corte de agua Sedapal?
Para saber si tu vivienda está afectada por un corte de agua, puedes ingresar al mapa interactivo oficial de Sedapal mediante su página web e introducir tu dirección o tu "número de suministro", un código de 7 dígitos que aparece en tu recibo.
También tienes la opción de llamar al servicio telefónico de atención, llamado "Aquafono" al (01) 317-8000, para confirmar si hay interrupción del servicio en tu zona.
