Confirman corte de agua en San Martín de Porres por 8 horas: día y horario específico
¡A juntar agua! Sedapal confirmó que suspenderá el servicio para realizar la limpieza del reservorio ubicado en SMP.
Los residentes de San Martín de Porres deberán prever el uso del agua potable este 26 de noviembre, día en el que Sedapal programó una interrupción del suministro para ejecutar la limpieza de un reservorio que abastece a parte del distrito. Esta labor es necesaria para garantizar la calidad del recurso y mantener condiciones sanitarias adecuadas en la red.
El corte tendrá una duración de ocho horas, por lo que Sedapal exhortó a los vecinos a almacenar agua en recipientes limpios y utilizarla de manera responsable mientras se desarrollan las tareas. La entidad aclaró que la suspensión no abarcará a todo el distrito, solo a los sectores conectados directamente con el reservorio en mantenimiento.
Además, Sedapal recordó que estas intervenciones forman parte de su programa de trabajos sanitarios ejecutados durante noviembre, los cuales buscan asegurar que el agua llegue a los hogares sin riesgos de contaminación y con estándares adecuados de consumo.
Zonas afectadas por el corte de agua en SMP
Sedapal informó que los sectores alcanzados por esta restricción corresponden a las áreas abastecidas directamente por el reservorio intervenido. Para confirmar si tu vivienda está incluida en el corte, revisa las siguientes líneas:
- Asoc. Señor de los Milagros
- Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa
- Coop. Cajbamba 2da etapa
- Coop. Huaytapallana
- Coop. de Servicios Múltiples Miguel Grau
- Coop. Virgen de Fátima
- Urb. El Rosario del Norte
- Urb. San Francisco de Cayrán
Revisa el listado de zonas afectadas en SMP.
¿A qué hora será el corte de agua en San Martín de Porres?
La restricción del servicio está programada desde la 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. del miércoles 26 de noviembre. Ese será el periodo en el que se realizará la limpieza del reservorio asignado a la zona.
