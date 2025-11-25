4 distritos de Lima sufrirán corte de agua este miércoles 26 de noviembre: zonas y horarios de Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 26 de noviembre, los distritos de San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Miraflores y Chorrillos sufrirán corte de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio y ejecución de empalme. Revisa aquí las zonas afectadas, así como el horario establecido.

Corte de agua en San Martín de Porres este 26 de noviembre

Desde las 12:00 m. a 8:00 p. m., no habrá agua en San Martín de Porres, en el Sector 212, debido a limpieza de reservorio. Conoce las localidades que no contarán con el servicio:

Asoc. Señor de los Milagros, Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa, Coop. Cajabamba 2da etapa, Coop. Huaytapallana, Coop. de Servicios Múltiples Miguel Grau, Coop. Virgen de Fátima, Urb. El Rosario del Norte, Urb. San Francisco de Cayrán.

APV. Miguel Grau, APV. El Manantial, APV. Juan Carlos Noriega, Asoc. Vivienda Papa Juan Pablo II, Asoc. Los Olivos Villa Residencial, Asoc. Propietarios Arizona, Asoc. Propietarios Urb. Villa Margarita, Asoc. Propietarios Oasis.

Puente Piedra no tendrá agua este miércoles 26 de noviembre

Sedapal confirmó que el Sector 390 de Puente Piedra no contarán con el servicio de agua potable, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Estas son las zonas:

Asoc. Vivienda Lecona Leoncio Prado Oeste, Asoc. Vivienda Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuélap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito, C.P. Zapallal Oeste.

A.H. La Alborada 2da etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Tiwinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin.

4 distritos de Lima no contarán con agua este 26 de noviembre.

Sedapal cortará agua en San Juan de Miraflores

El Sector 304 y 305 del distrito de San Juan de Miraflores no tendrán agua potable, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., debido a que personal de Sedapal realizará ejecución de empalme.

Urb. San Juan.

Cuadrante: Av. San Juan, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Miguel Iglesias, Av. Los Héroes.

A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa. Cuadrante: A.H. 27 de Julio, El Pacifico, Javier Heraud, Rep. Democrática Alemana, Manuel Scorza, Coop. Vivienda La Merced de Lima, 1ro de Junio, Laderas de Villa, 20 de Mayo, San Francisco de Asís, Sarita Colonia, Los Pinos, El Imperio.

Chorrillos sin agua este miércoles 26 de noviembre

El horario de corte de agua en Chorrillos, será de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. debido a trabajos de limpieza de reservorio. Estas son las zonas afectadas: