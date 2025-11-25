Ciudadanos de Arequipa se quedarán sin agua por 6 días: Sedapar confirmó suspensión del servicio hasta 29 de noviembre

Mediante sus redes sociales oficiales, Sedapar anunció que diversos distritos de Arequipa sufrirán el corte de agua del 24 al 29 de noviembre. La noticia generó gran alarma entre los ciudadanos, quienes buscan conocer qué zonas serán las afectadas con esta medida.

Corte de agua en Arequipa del 24 al 29 de noviembre

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa dio a conocer que son 11 distritos que se quedarán sin agua potable durante varios días. A continuación, te diremos cuáles son:

Cayma

Yanahuara

Cocachacra

La Curva

Sachaca

Socabaya

Matarani

Mollendo

Mejía

Punta de Bombón

El Arenal

Sedapar confirmó corte de agua en Arequipa.

El motivo del corte de agua es porque se realizará una limpieza general y desinfección de reservorios. Los horarios de suspensión tienen variaciones de acuerdo al distrito y toda la información está publicada en las redes sociales de Sedapar.

Si tienes mayores dudas sobre el corte de agua en Arequipa, entonces puedes comunicarte al (01)317-8000 o escribir a sus principales redes sociales como Facebook o Twitter.

Corte de Agua en Arequipa: Horarios

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a.m.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Socabaya se quedará sin servicio de agua desde las 8:00 a.m.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE