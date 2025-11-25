0
Ciudadanos de Arequipa se quedarán sin agua por 6 días: Sedapar confirmó suspensión del servicio hasta 29 de noviembre

Sedapar confirmó corte de agua en 11 distritos de Arequipa hasta el 29 de noviembre y AQUÍ podrás conocer si serás uno de los afectados.

Roxana Aliaga
Sedapar confirmó corte de agua en Arequipa hasta el 29 de noviembre.
Sedapar confirmó corte de agua en Arequipa hasta el 29 de noviembre.
Mediante sus redes sociales oficiales, Sedapar anunció que diversos distritos de Arequipa sufrirán el corte de agua del 24 al 29 de noviembre. La noticia generó gran alarma entre los ciudadanos, quienes buscan conocer qué zonas serán las afectadas con esta medida.

Corte de agua en Arequipa del 24 al 29 de noviembre

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa dio a conocer que son 11 distritos que se quedarán sin agua potable durante varios días. A continuación, te diremos cuáles son:

  • Cayma
  • Yanahuara
  • Cocachacra
  • La Curva
  • Sachaca
  • Socabaya
  • Matarani
  • Mollendo
  • Mejía
  • Punta de Bombón
  • El Arenal
corte de agua en Arequipa

Sedapar confirmó corte de agua en Arequipa.

El motivo del corte de agua es porque se realizará una limpieza general y desinfección de reservorios. Los horarios de suspensión tienen variaciones de acuerdo al distrito y toda la información está publicada en las redes sociales de Sedapar.

Si tienes mayores dudas sobre el corte de agua en Arequipa, entonces puedes comunicarte al (01)317-8000 o escribir a sus principales redes sociales como Facebook o Twitter.

Corte de Agua en Arequipa: Horarios

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

  • La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a.m.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

  • Socabaya se quedará sin servicio de agua desde las 8:00 a.m.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca desde las 00:00 a.m.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

