Ciudadanos de Arequipa se quedarán sin agua por 6 días: Sedapar confirmó suspensión del servicio hasta 29 de noviembre
Sedapar confirmó corte de agua en 11 distritos de Arequipa hasta el 29 de noviembre y AQUÍ podrás conocer si serás uno de los afectados.
Mediante sus redes sociales oficiales, Sedapar anunció que diversos distritos de Arequipa sufrirán el corte de agua del 24 al 29 de noviembre. La noticia generó gran alarma entre los ciudadanos, quienes buscan conocer qué zonas serán las afectadas con esta medida.
Corte de agua en Arequipa del 24 al 29 de noviembre
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa dio a conocer que son 11 distritos que se quedarán sin agua potable durante varios días. A continuación, te diremos cuáles son:
- Cayma
- Yanahuara
- Cocachacra
- La Curva
- Sachaca
- Socabaya
- Matarani
- Mollendo
- Mejía
- Punta de Bombón
- El Arenal
Sedapar confirmó corte de agua en Arequipa.
El motivo del corte de agua es porque se realizará una limpieza general y desinfección de reservorios. Los horarios de suspensión tienen variaciones de acuerdo al distrito y toda la información está publicada en las redes sociales de Sedapar.
Si tienes mayores dudas sobre el corte de agua en Arequipa, entonces puedes comunicarte al (01)317-8000 o escribir a sus principales redes sociales como Facebook o Twitter.
Corte de Agua en Arequipa: Horarios
MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE
- La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani no tendrán agua desde las 6:00 a.m.
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
- Socabaya se quedará sin servicio de agua desde las 8:00 a.m.
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca desde las 00:00 a.m.
