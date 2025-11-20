0

Corte de agua en Arequipa: Sedapar suspenderá el servicio hasta el 23 de noviembre en estas zonas

Diversos ciudadanos se quedarán sin agua hasta el domingo 23 de noviembre, según informó Sedapar. Conoce AQUÍ si eres uno de los afectados.

Roxana Aliaga
Sedapar informó que realizarán un corte de agua en diversos distritos de Arequipa.
Sedapar informó que realizarán un corte de agua en diversos distritos de Arequipa. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa dio a conocer mediante sus redes sociales que realizarán dos cortes de agua programadas que se realizarán en dos zonas de Arequipa entre el 20 y 23 de noviembre. Conoce AQUÍ si serás uno de los afectados para tomar las precauciones del caso.

De acuerdo con el comunicado, los cortes obedecen a trabajos de limpieza de reservorios y a labores solicitadas por la Junta de Usuarios Pampa de Majes. A continuación, te brindamos más detalles de estas medidas.

Corte de agua en Arequipa: 22 y 23 de noviembre

El corte de agua anunciado por Sedapar indicó que los distritos afectados son Majes - Pedregal, circuitos R-1, R-2, R-3, R-4 y L-3. Revisa las zonas afectadas.

  • Pedregal: Norte, Centro y Sur
  • Ciudad Majes: Módulos A, B, C, D, E, F, G y Villa Industrial
  • Inicio del corte: 22 de noviembre de 2025, 04:00 p.m.
corte de agua

Ciudadanos se quedarán sin agua durante un día.

Se debe tener en cuenta que el servicio será rehabilitado el domingo 23 de noviembre de 2025 a partir de las 07:00 de la mañana. Se pide a los ciudadanos tomar las precauciones del caso para no presentar inconvenientes.

Las personas que quieran obtener mayor información o reporte de la situación, entonces tienes que comunicarte a los canales oficiales de Sedapar (Teléfono: 054 - 608260 o WhatsApp: 953968972).

