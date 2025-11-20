Corte de agua en Arequipa: Sedapar suspenderá el servicio hasta el 23 de noviembre en estas zonas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa dio a conocer mediante sus redes sociales que realizarán dos cortes de agua programadas que se realizarán en dos zonas de Arequipa entre el 20 y 23 de noviembre. Conoce AQUÍ si serás uno de los afectados para tomar las precauciones del caso.

De acuerdo con el comunicado, los cortes obedecen a trabajos de limpieza de reservorios y a labores solicitadas por la Junta de Usuarios Pampa de Majes. A continuación, te brindamos más detalles de estas medidas.

Corte de agua en Arequipa: 22 y 23 de noviembre

El corte de agua anunciado por Sedapar indicó que los distritos afectados son Majes - Pedregal, circuitos R-1, R-2, R-3, R-4 y L-3. Revisa las zonas afectadas.

Pedregal: Norte, Centro y Sur

Ciudad Majes: Módulos A, B, C, D, E, F, G y Villa Industrial

Inicio del corte: 22 de noviembre de 2025, 04:00 p.m.

Ciudadanos se quedarán sin agua durante un día.

Se debe tener en cuenta que el servicio será rehabilitado el domingo 23 de noviembre de 2025 a partir de las 07:00 de la mañana. Se pide a los ciudadanos tomar las precauciones del caso para no presentar inconvenientes.

Las personas que quieran obtener mayor información o reporte de la situación, entonces tienes que comunicarte a los canales oficiales de Sedapar (Teléfono: 054 - 608260 o WhatsApp: 953968972).