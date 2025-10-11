0

Corte de agua en Lima por más de 10 horas: estos distritos se quedarán sin servicio el 13 de octubre

Sedapal anunció corte de agua en principales distritos de Lima este lunes 13 de octubre. Ciudadanos deberán tomar las precauciones del caso.

Roxana Aliaga
Sedapal confirmó corte de agua para el lunes 13 de octubre.
Sedapal confirmó corte de agua para el lunes 13 de octubre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Sedapal informó que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable este lunes 13 de octubre. Ciudadanos de diversos distritos de Lima Metropolitana serán afectados por más de 10 horas, por ello, se recomienda a la población tomar sus precauciones.

Paga el recibo de agua en línea por la web de Sedapal.

Corte de agua en Lima por más de 10 horas el lunes 13 de octubre

A continuación, podrás conocer cuáles son los distritos de Lima que se quedarán sin agua por más de 10 horas ¡Toma nota!

San Juan de Lurigancho

La suspensión de servicio comenzará a las 8:00 de la mañana y se restablecerá a las 9:00 de la noche, según dio a conocer Sedapal en sus redes sociales.

  • Mariscal Cáceres (A.H. Ciudad de los Constructores)
  • A. H. Pueblos Unidos Sect. Sr. de Muruhuay
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A. H. San José Obrero
  • San José Obrero Ampl
  • Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Cerrito Alegre
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Alberto Fujimori II
  • A. H. Los Libertadores Sect. Los Ángeles
  • A. H. Pl Nva Alianza Sect. Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sion
  • Pl Nva Alianza Sect. Los Ángeles II
  • A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl
  • AF Villa Maestro CE Jesús Obrero
  • A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Pachacámac

Sedapal informó que el corte de agua del lunes 13 de octubre será de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche

  • U. P. I. S. Corazón de Jesús
  • Sector Las Lomas
  • Huertos de Manchay
  • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay
  • Sector Villa Hermosa
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación
  • Sector Los Ángeles
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación
  • Sector Las Mercedes
  • A.H. U.P.I.S. Los Claveles

Se debe tener en cuenta que, otras zonas de Pachacámac no tendrán agua desde las 10 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Sedapal: ¿Cómo ver mi recibo de agua?

Si estás conectado desde una computadora o dispositivo móvil, debes ingresar a la plataforma de Sedapal desde tu navegador de preferencia. Tras ingresar a este LINK OFICIAL ingresa a tu cuenta o crea una nueva. Para el registro te solicitarán tus datos personales, número de suministro, tras ello, acepta los términos y condiciones.

Dentro de la plataforma, selecciona la pestaña 'Constancias y pagos' que está en la parte izquierda de la plataforma. Te aparecerá un recuadro que te mostrará tus recibos pendientes y pagados, con el monto y fecha de vencimiento.

