Sedapal anuncia corte de agua para el 1 de octubre en estos distritos de Lima: zonas afectadas y horarios

Sedapal, la entidad encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima Metropolitana, suele programar interrupciones parciales del servicio para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, empalmes o mejoras en la red de distribución. Estas tareas son necesarias para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia del suministro de agua.

Para el miércoles 1 de octubre de 2025, se ha comunicado un corte programado que afectará parcialmente los distritos de Independencia y Ate. Aunque estos cortes no suelen abarcar la totalidad de cada distrito, los usuarios deben estar atentos a los horarios y zonas específicas involucradas, con el fin de anticiparse y minimizar los inconvenientes derivados de la suspensión temporal del servicio.

A continuación te indicaremos todas las zonas previstas para la interrupción y los horarios estimados, seguidos de recomendaciones para que los vecinos puedan prepararse adecuadamente.

Zonas afectadas y horarios estimados por distrito

Nota importante: Los cortes programados pueden estar sujetos a variaciones dependiendo del avance de los trabajos, condiciones técnicas o emergencias adicionales. Siempre es recomendable confirmar el cronograma oficial de Sedapal mediante sus canales institucionales (web, redes sociales, línea de atención).

Corte de agua en Ate

Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Zonas: A.H. Túpac Amaru. Afecta a los reservorios R-01,R-02,R-03,R-04

Sector 174

Horario: 12:00 p.m. - 11:50 p.m.

Zonas: A.h. Túpac Amaru Mzs. V1, V2, U1, W1, T1, S1, Q1, Y1, P1, O1, G1, D1, C1,

Corte de agua en Independencia

Horario: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Zonas: P.J. El Progreso, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. Cerro Los Incas, U. Pop. Independencia

Sector 333

Zonas: P.J. Cerro Los Incas, A.H. La Paz, Asoc. Vista Alegre, P.J. Independencia, P.j. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop.

Independencia

Recomendaciones para enfrentar el corte de agua

Para minimizar los efectos del corte y asegurarte de tener lo necesario mientras dure la interrupción, Sedapal suele sugerir las siguientes medidas:

Almacenar agua con anticipación: Guarda agua en recipientes limpios y bien tapados para usos esenciales como beber, cocinar, higiene personal y limpieza básica.

Proporcionar el uso del agua durante el corte: Evita usar agua para actividades no urgentes (regar jardines, lavar autos, llenar piscinas) mientras dure la interrupción.

Llenar tanques y cisternas días antes: Si tu vivienda cuenta con estos sistemas de acumulación, procura que estén llenos antes del corte, para aliviar la demanda cuando el servicio vuelva.

Cerrar las llaves de paso mientras no hay presión: Evitar acumulaciones o fluctuaciones que podrían causar derrames o influir en bombas domiciliarias.

Al retornar el servicio, dejar correr el agua unos minutos: Es normal que al inicio pueda presentarse algo de turbidez. Deja que fluya hasta que se aclare el líquido.