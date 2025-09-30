- Hoy:
Sedapal anuncia corte de agua para el 1 de octubre en estos distritos de Lima: zonas afectadas y horarios
Dos importantes distritos de Lima serán afectados con la suspensión del servicio de agua potable para este próximo miércoles 1 de octubre.
Sedapal, la entidad encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en Lima Metropolitana, suele programar interrupciones parciales del servicio para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, empalmes o mejoras en la red de distribución. Estas tareas son necesarias para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia del suministro de agua.
Para el miércoles 1 de octubre de 2025, se ha comunicado un corte programado que afectará parcialmente los distritos de Independencia y Ate. Aunque estos cortes no suelen abarcar la totalidad de cada distrito, los usuarios deben estar atentos a los horarios y zonas específicas involucradas, con el fin de anticiparse y minimizar los inconvenientes derivados de la suspensión temporal del servicio.
A continuación te indicaremos todas las zonas previstas para la interrupción y los horarios estimados, seguidos de recomendaciones para que los vecinos puedan prepararse adecuadamente.
Zonas afectadas y horarios estimados por distrito
Nota importante: Los cortes programados pueden estar sujetos a variaciones dependiendo del avance de los trabajos, condiciones técnicas o emergencias adicionales. Siempre es recomendable confirmar el cronograma oficial de Sedapal mediante sus canales institucionales (web, redes sociales, línea de atención).
Corte de agua en Ate
- Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
- Zonas: A.H. Túpac Amaru. Afecta a los reservorios R-01,R-02,R-03,R-04
- Sector 174
- Horario: 12:00 p.m. - 11:50 p.m.
- Zonas: A.h. Túpac Amaru Mzs. V1, V2, U1, W1, T1, S1, Q1, Y1, P1, O1, G1, D1, C1,
Corte de agua en Independencia
- Horario: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
- Zonas: P.J. El Progreso, A.H. Pampa de la Independencia, P.J. Cerro Los Incas, U. Pop. Independencia
- Sector 333
- Zonas: P.J. Cerro Los Incas, A.H. La Paz, Asoc. Vista Alegre, P.J. Independencia, P.j. Pampa Cueva, P.J. El Progreso, U. Pop.
- Independencia
Recomendaciones para enfrentar el corte de agua
Para minimizar los efectos del corte y asegurarte de tener lo necesario mientras dure la interrupción, Sedapal suele sugerir las siguientes medidas:
- Almacenar agua con anticipación: Guarda agua en recipientes limpios y bien tapados para usos esenciales como beber, cocinar, higiene personal y limpieza básica.
- Proporcionar el uso del agua durante el corte: Evita usar agua para actividades no urgentes (regar jardines, lavar autos, llenar piscinas) mientras dure la interrupción.
- Llenar tanques y cisternas días antes: Si tu vivienda cuenta con estos sistemas de acumulación, procura que estén llenos antes del corte, para aliviar la demanda cuando el servicio vuelva.
- Cerrar las llaves de paso mientras no hay presión: Evitar acumulaciones o fluctuaciones que podrían causar derrames o influir en bombas domiciliarias.
- Al retornar el servicio, dejar correr el agua unos minutos: Es normal que al inicio pueda presentarse algo de turbidez. Deja que fluya hasta que se aclare el líquido.
- Verificar el estado de filtros domésticos: Si usas filtros o sistemas de purificación, revisa que estén limpios antes y después del corte, para evitar que partículas sueltas ingresen con la reanudación.
