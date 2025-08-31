Corte de agua en Lima este lunes 1 de septiembre: qué distritos serán los afectados

Para muchos vecinos de Lima, el anuncio de un corte de agua significa reajustar la rutina diaria: llenar baldes, posponer labores domésticas o almacenar suministro extra, por eso es importante tener en cuenta que este inicio de mes se dará una nueva interrupción.

Este lunes 1 de septiembre de 2025, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará cortes programados en los distritos de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco, debido a labores necesarias como la limpieza de reservorios o el reemplazo de infraestructura contra incendios.

La medida, que iniciará en distinto horario para cada distrito, se extenderá por varias horas con el objetivo de mantener la calidad y continuidad del servicio. AQUÍ te explicamos con precisión el horario de suspensión, los motivos técnicos de cada corte, y las zonas afectadas en cada distrito.

Distritos afectados por el corte de agua este 1 de septiembre

Lurín: corte de agua por limpieza de reservorio

Horario: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

Urb. Ciudad Morales (1ra etapa)

A.H. Guadulfo Silva

A.H. César Vallejo

Urb. La Virreyna

Lurín Pueblo

A.H. Nuevo Lurín (1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa)

A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre

Asociación La Barca

Asociación El Barco

Asociación Jahuay

Asociación Suspiros

Asociación Las Velas

La Estancia

También están incluidos los sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470 en Lurín

Comas: interferencia durante todo el día

Horario: desde el mediodía (12:00 m.) hasta las 8:00 p.m.

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

P.J. La Libertad

A.H. Nueva Florida

A.H. Primavera y Manco Inca (11 y 12)

A.H. Sol Naciente

A.H. Vista Alegre

P.J. Clorinda Málaga de Prado

P.J. Manco Inca

P.J. La Merced

P.J. Pampa Comas

Adicionalmente, se menciona el sector 339 como zona de intervención

La Molina: tarde sin agua

Horario: de 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

Urb. Portada del Sol (III etapa)

Urb. Las Praderas de La Molina

Está incluido el sector 199 dentro de las áreas impactadas

Santiago de Surco: trabajo contra incendios

Horario: de 12:00 m. hasta las 9:00 p.m.

Motivo: cambio de grifo contra incendio

Zonas afectadas: