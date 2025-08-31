- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Corte de agua en Lima este lunes 1 de septiembre: qué distritos serán los afectados
Los ciudadanos en Lima tendrán un nuevo corte de agua en sus hogares durante este primer día del mes de septiembre. Conoce las zonas perjudicadas.
Para muchos vecinos de Lima, el anuncio de un corte de agua significa reajustar la rutina diaria: llenar baldes, posponer labores domésticas o almacenar suministro extra, por eso es importante tener en cuenta que este inicio de mes se dará una nueva interrupción.
PUEDES VER: Septiembre 2025 sí tendrá feriados: esta es la nueva fecha declarada oficialmente en el Perú
Este lunes 1 de septiembre de 2025, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará cortes programados en los distritos de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco, debido a labores necesarias como la limpieza de reservorios o el reemplazo de infraestructura contra incendios.
La medida, que iniciará en distinto horario para cada distrito, se extenderá por varias horas con el objetivo de mantener la calidad y continuidad del servicio. AQUÍ te explicamos con precisión el horario de suspensión, los motivos técnicos de cada corte, y las zonas afectadas en cada distrito.
Distritos afectados por el corte de agua este 1 de septiembre
Lurín: corte de agua por limpieza de reservorio
- Horario: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Motivo: limpieza de reservorio
Zonas afectadas:
- Urb. Ciudad Morales (1ra etapa)
- A.H. Guadulfo Silva
- A.H. César Vallejo
- Urb. La Virreyna
- Lurín Pueblo
- A.H. Nuevo Lurín (1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa)
- A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- Asociación La Barca
- Asociación El Barco
- Asociación Jahuay
- Asociación Suspiros
- Asociación Las Velas
- La Estancia
- También están incluidos los sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470 en Lurín
Comas: interferencia durante todo el día
- Horario: desde el mediodía (12:00 m.) hasta las 8:00 p.m.
- Motivo: limpieza de reservorio
Zonas afectadas:
- P.J. La Libertad
- A.H. Nueva Florida
- A.H. Primavera y Manco Inca (11 y 12)
- A.H. Sol Naciente
- A.H. Vista Alegre
- P.J. Clorinda Málaga de Prado
- P.J. Manco Inca
- P.J. La Merced
- P.J. Pampa Comas
- Adicionalmente, se menciona el sector 339 como zona de intervención
La Molina: tarde sin agua
- Horario: de 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Motivo: limpieza de reservorio
Zonas afectadas:
- Urb. Portada del Sol (III etapa)
- Urb. Las Praderas de La Molina
- Está incluido el sector 199 dentro de las áreas impactadas
Santiago de Surco: trabajo contra incendios
- Horario: de 12:00 m. hasta las 9:00 p.m.
- Motivo: cambio de grifo contra incendio
Zonas afectadas:
- Urb. El Dorado
- Urb. Los Rosales
- Urb. Chama
- Urb. Higuereta
- Cuadrante delimitado por: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides y Av. Aviación
- Corresponde al sector 64
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00