Corte de agua este 21 de agosto: Sedapal confirma suspensión del servicio este jueves

Sedapal, la empresa encargada del suministro de agua potable y saneamiento en Lima y Callao, ha informado a la población sobre un corte programado en el servicio de agua para este jueves 21 de agosto de 2025. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura hídrica, con el objetivo de garantizar un mejor servicio en el futuro.

Sin embargo, el corte afectará a varios distritos de la capital, generando expectativas y la necesidad de que los vecinos tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. La interrupción temporal del servicio de agua potable es una acción que, aunque resulta necesaria para mantener la calidad y continuidad del suministro, puede afectar las actividades diarias de miles de familias, comercios y centros educativos en las zonas involucradas. Por ello, es fundamental conocer con anticipación los distritos y horarios afectados

Corte de agua confirmado para este 21 de agosto/ FOTO: Difusión

Horario y duración del corte

El corte de agua comenzará alrededor de las 9:00 a.m. y se estima que la normalización del servicio se dará progresivamente a partir de las 6:00 p.m. del mismo día, 21 de agosto. Sin embargo, Sedapal señala que en algunas zonas podría extenderse hasta más tarde, dependiendo del avance de los trabajos técnicos.

¿Por qué se dará el corte de agua?

La empresa ha indicado que la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento correctivo en las redes principales de distribución de agua, así como la reparación de algunas conexiones que han presentado fallas. Estas acciones buscan evitar futuras interrupciones inesperadas y mejorar la eficiencia del sistema hídrico en Lima.

¿Qué se recomienda por el corte de agua?

Almacenamiento previo de agua: Se aconseja a los vecinos almacenar suficiente agua para sus necesidades durante las horas en que el servicio estará suspendido.

Uso racional del agua: Una vez restablecido el servicio, se recomienda usar el agua con responsabilidad para evitar desabastecimientos.

Mantenerse informados: Los usuarios pueden seguir las actualizaciones de Sedapal a través de sus canales oficiales en redes sociales y su página web para conocer el avance de los trabajos y la reanudación del servicio.

La suspensión temporal del servicio impactará a miles de usuarios que residen o trabajan en estas áreas, por lo que se recomienda estar atentos a los detalles sobre las zonas y horarios afectados para planificar el almacenamiento y uso responsable del agua.

Zonas específicas afectadas por el corte de agua

El corte de agua afectará las siguientes zonas en cada distrito:

San Juan de Lurigancho: Sector 405

A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliac.

Asoc. Cerrito La Libertad

A.H. Virgen de La Merced Ampliac.

A.H. 13 de Mayo

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 55B)

AF San Hilarión Sector Keiko Sofía

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 50)

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 59)

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 62)

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 63)

A.H. San Hilarión Ampliac. (Comité 52)

A.H. San Hilarión Ampliac.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Pachacámac

Asoc. C. C. C. Sector 24 de junio Parcela 114

Cuadrante: Las Casuarinas de Callanac (24 de junio) y asociación Los Ficus.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

Asoc. C. C. C. Sector 24 de junio Parcela 114

Cuadrante: Las Casuarinas de Callanac (24 de junio) y asociación Los Ficus.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Martín de Porres

Sector 213

A. H. 3 de mayo

Hora: 12 m. - 8 p. m.

Miraflores

Cuadrante: Av. Pardo, Ca. Isaac Recavarren, Ca. Henry Revelt, malecón José Balta, malecón Luis Cisneros, Ca. Italia y av. Jorge Chávez.

Hora: 12 m - 1 p. m.