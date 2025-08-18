Corte de agua en Lima este 19 de agosto: seis distritos serán afectados, según Sedapal

El suministro de agua potable es un servicio esencial para la vida diaria de millones de personas en Lima. Sin embargo, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura hidráulica, es habitual que la empresa responsable realice cortes programados para garantizar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

En esta ocasión, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) - Sedapal ha anunciado un corte de agua programado para el martes 19 de agosto de 2025, que afectará a seis distritos importantes de la capital.

Este corte temporal es parte de una estrategia para realizar trabajos técnicos de mejora y mantenimiento en las redes de distribución, que permitirán optimizar el flujo del agua y evitar fallas mayores en el futuro. Sin embargo, la interrupción también implica una serie de recomendaciones para los usuarios afectados.

Distritos afectados y horarios del corte de agua

El corte de agua se realizará el martes 19 de agosto de 2025 y afectará a las siguientes zonas y distritos de Lima:

San Juan de Lurigancho: Sectores Canto Grande, El Agustino, Prolongación Canto Grande | Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Ate: Sectores Santa Clara, Vitarte, Huaycán | Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Miraflores: Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Reducto, Av. Paseo La República, Av. Tejada | Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

El Agustino: Casuarinas, Prolongación El Agustino | Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Surquillo: Sector 38: Asociación Residencial San Pedro, Asociación San Pedro y Salaverry, Cercado. Cuadrante: Av. República de Panamá, Av. Domingo Orué, Calle General Federico Recavarren, Calle Carlos Augusto Salaverry, Calle San Pedro, Jirón Lizardo Montero. | Desde las 12 p.m hasta las 11:00 p.m.

Villa María del Triunfo Zonas: Pachacútec, Residencial San Pedro | Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

¿Por qué se dará el corte de agua?

Sedapal ha informado que el corte temporal se debe a la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en la red principal de distribución de agua potable, específicamente en la zona noreste de Lima, con el objetivo de:

Mejorar la presión y el caudal del agua en las zonas afectadas.

Reparar tuberías dañadas para evitar fugas y pérdidas de agua.

Realizar limpieza y desinfección de tanques y reservorios.

Optimizar la infraestructura para evitar futuros cortes no programados.

¿Qué se recomienda en esta interrupción del sercicio?

Para mitigar los inconvenientes que genera la suspensión temporal del servicio, Sedapal recomienda a los usuarios:

Almacenar agua potable suficiente para las actividades básicas del día en recipientes limpios antes del inicio del corte.

Evitar el uso excesivo del agua justo después de que se restablezca el servicio para prevenir daños en las tuberías por cambios bruscos de presión.

Mantener limpias las conexiones domiciliarias para evitar contaminación cuando se reanude el suministro.

Informarse constantemente a través de las redes sociales y canales oficiales de Sedapal para reportar cualquier eventualidad o recibir actualizaciones.

En caso de emergencia, comunicarse con el servicio al cliente de Sedapal al número 317-8000 o vía WhatsApp.

Se espera que el corte afecte a aproximadamente 120,000 usuarios de los seis distritos mencionados. La empresa ha comprometido un trabajo rápido y eficiente para minimizar la duración de la interrupción y garantizar la pronta restitución del servicio.