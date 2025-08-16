- Hoy:
¿Para quiénes aplica el próximo feriado de agosto 2025? Esto debes saber sobre el descanso
En agosto 2025 ya se dio un día feriado para los trabajadores, y todavía corresponde uno más en el calendario oficializado por el Gobierno.
En el Perú, los feriados no solo son momentos para la reflexión o celebración, sino también instantes clave para el descanso y la retribución justa del trabajador. El sábado 30 de agosto de 2025 será un día feriado nacional en honor a Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de América, cuya vida de fe y dedicación la convirtió en figura central de la identidad religiosa del país.
PUEDES VER: Estos son los feriados que quedan durante 2025 tras el 6 de agosto: revisa el calendario oficial
Este feriado, aunque cae en fin de semana, es de carácter obligatorio, lo que significa que todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a descansar sin que esto perjudique su remuneración habitual. Además, si por razones del servicio debes laborar ese día, la ley prevé compensaciones económicas específicas, que aseguran justicia y equidad.
A continuación, te indicaremos la información correspondiente a quiénes tienen derecho a descanso, qué sucede si deben acudir a trabajar, y cuál es el marco normativo que respalda estas disposiciones.
¿Quiénes descansan el 30 de agosto de 2025?
Todos los trabajadores formales del sector público están exonerados de laborar ese día. Es un descanso obligatorio para ellos. Asimismo, los trabajadores del sector privado, especialmente aquellos con jornada usual de lunes a viernes, también tienen derecho a no trabajar sin descontarse salario.
Si bien algunos sectores esenciales (como salud, transporte o seguridad) podrían requerir operaciones continuas, la norma establece compensaciones en caso de que se demande presencia laboral.
¿Qué ocurre si trabajas el 30 de agosto sin descanso compensatorio?
De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713 y la Ley de Descansos Remunerados, si un trabajador realiza labores ese día sin recibir un descanso alternativo, tiene derecho a una triple remuneración:El feriado del 30 de agosto será remunerado con monto adicional, si se labora / FOTO: Difusión
- Salario por el feriado (el único remunerado aunque no se labore).
- Pago por el trabajo efectuado.
- Sobretasa del 100 % sobre el salario diario
El feriado del 30 de agosto es no laborable y obligatorio para todos los sectores, respaldado por el Decreto Legislativo N.º 713.
Si un empleador no cumple con otorgar el descanso o pagar la compensación adecuada, se podrá interponer una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), siendo la infracción considerada como muy grave.
Las multas pueden ser cuantiosas, variando según el tipo de empresa:
- Microempresas: entre S/ 1 100 y S/ 3 500 aprox.
- Pequeñas empresas: entre S/ 3 800 y S/ 39 000.
- Empresas no MYPE: hasta S/ 270 000 o más
