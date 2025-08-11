Este es el próximo feriado en Perú, según la Ley: revisa el calendario oficial 2025

El calendario de feriados en Perú marca una nueva fecha importante: el jueves 15 de agosto de 2025, día en el que se celebra el Aniversario de la ciudad de Arequipa, una de las festividades más tradicionales y esperadas del país, especialmente en el sur. Este feriado es regional, no nacional, lo que significa que aplica principalmente en el mencionado departamento, donde se paralizan las actividades laborales, académicas y comerciales en conmemoración de la fundación de la ciudad blanca.

Cada año, Arequipa vive esta fecha con un despliegue de actividades culturales, desfiles, eventos cívicos y religiosos que rinden homenaje a la historia, arquitectura y legado de esta ciudad fundada el 15 de agosto de 1540. El feriado es considerado de gran relevancia local y tiene también impacto económico por el aumento del turismo interno.

En esta nota te explicamos en detalle qué se celebra, a quiénes aplica, cómo afecta al ámbito laboral y cuánto debe pagarse si un trabajador presta servicios en esta fecha sin descanso sustitutorio.

¿Qué se celebra el 15 de agosto?

El 15 de agosto se celebra el Aniversario de Arequipa, también conocido como la "Ciudad Blanca" por sus construcciones de sillar. Fundada por los españoles en 1540 sobre un antiguo asentamiento prehispánico, Arequipa es una de las ciudades más importantes del país, reconocida por su valor arquitectónico, cultural y político.

Durante esta fecha, se realizan numerosas actividades como:

La tradicional Cercavila y pasacalles.

El Corso de la Amistad, con más de 100 delegaciones.

Eventos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad.

Festivales gastronómicos, ferias y conciertos gratuitos.

¿Es feriado nacional o regional?

Este no es un feriado nacional, sino un feriado regional que aplica únicamente en el departamento de Arequipa, conforme a las disposiciones de su gobierno regional y municipal. En el resto del país, el 15 de agosto es una fecha laborable con normalidad, salvo que haya disposiciones particulares en algunas instituciones educativas o empresas privadas.

¿Quiénes descansan el 15 de agosto?

El feriado alcanza a:

Trabajadores del sector público y privado que laboran en Arequipa.

Instituciones educativas de todos los niveles en la región.

Entidades bancarias y organismos del Estado ubicados en dicho departamento.

Las actividades se suspenden por completo en oficinas públicas, mientras que en el sector privado, el descanso aplica según lo establecido por el régimen laboral y el contrato de cada trabajador.

¿Cuánto se paga si se trabaja el 15 de agosto?

Según lo establecido por la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (D. Leg. N.º 713), si un trabajador labora en un feriado sin descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir una triple remuneración diaria:

Sueldo diario normal, por tratarse de un día incluido en la mensualidad.

Pago adicional del 100% por trabajar en día feriado.

Compensación adicional del 100% por no otorgarse descanso sustitutorio.

¿Qué pasa si hay descanso sustitutorio?

Si el trabajador recibe un día de descanso compensatorio por haber trabajado el feriado, entonces solo se le paga su remuneración regular, y no corresponde el pago adicional. La empresa debe comunicar y programar este día de descanso de forma clara y por escrito.

¿Hay fin de semana largo?

Este año, el 15 de agosto cae en jueves, lo que no crea automáticamente un fin de semana largo. Sin embargo, algunas instituciones públicas y empresas privadas podrían otorgar el viernes 16 como día no laborable de forma voluntaria o como parte de un calendario interno de descansos programados, especialmente en el sector turístico.