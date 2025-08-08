Este viernes 15 de agosto es día no laborable en Perú: ¿quiénes descansarán y qué indica El Peruano sobre la fecha?

Los días libres en el calendario oficial 2025 no se detienen y tras el feriado del 6 de agosto, por la conmemoración de la Batalla de Junín, llega una nueva fecha que permitirá disfrutar de otro descanso. Nos referimos al próximo viernes 15 de agosto, considerado día no laborable en diversas regiones del país, de acuerdo a lo establecido en El Peruano.

Este 15 de agosto será día no laborable o feriado regional, al igual que el 13 de agosto, fecha en la que el sector público de Loreto suspenderá sus labores, debido al reconocimiento del río Amazonas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Conoce qué jurisdicciones se verán beneficiadas con esta medida.

¿Por qué el 15 de agosto es feriado?

Es importante precisar que el 15 de agosto no es feriado a nivel nacional, puesto que esta medida solo aplica en tres regiones del Perú, en conmemoración de eventos y celebraciones cívicas de las localidades. Además, la declaración de este día no laborable, en favor de los trabajadores estatales, está respalda por el diario oficial El Peruano.

Arequipa

El 15 de agosto es día no laborable en Arequipa, por la celebración del 485 aniversario de la ciudad, según la Ley 24875, promulgada el 28 de junio de 1988. Solo aplica para el sector público, pero a veces también para el sector privado, si así lo acuerdan con el empleador, además, se puede compensarse con descanso sustitutorio o pago adicional, dependiendo del acuerdo laboral.

Este feriado no laborable tiene los mismos efectos que un feriado nacional, es decir, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, y si trabajan ese día, deben recibir pago extra o compensación, conforme a la ley laboral vigente en Perú.

Huánuco

El 15 de agosto también es día no laborable en la región Huánuco, ya que se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad, ocurrida en 1539. Por lo que el Gobierno Regional declara este día como feriado no laborable o día no laborable compensable, especialmente para los trabajadores del sector público.

Huánuco y Arequipa tendrá feriado no laborable por sus respectivos aniversarios de fundación.

Huamachuco

Mediante una ordenanza municipal, los ciudadanos del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, gozarán de un feriado no laborable local este viernes 15 de agosto. Pero en el caso del sector público se deberá recuperar las horas no trabajadas en el tiempo establecido, mientras que en el ámbito privado, solo aplica si existe un acuerdo previo con el empleador.

Feriados que restan en este año 2025