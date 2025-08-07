Confirman nuevo día no laborable para el 13 de agosto: ¿quiénes descansarán según disposición de El Peruano?

El pasado 6 de agosto se conmemoró la Batalla de Junín, por lo que se otorgó un feriado a nivel nacional, adicionalmente, el próximo 30 del mismo mes, también habrá una fecha libre por la celebración de Santa Rosa de Lima. Pero no serán los únicos días libres, ya se confirmó un nuevo feriado no laborable.

Los feriados y días no laborables permiten que tanto trabajadores del sector público como privado puedan descansar dentro de sus jornadas habituales. Por ello, es importante que sepas si te corresponderá un merecido día libre el próximo miércoles 13 de agosto del 2025, debido a la conmemoración de certificación del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo.

El miércoles 13 de agosto de 2025 será un día no laborable para los trabajadores del sector público en Loreto.

¿El 13 de agosto es feriado?

El miércoles 13 de agosto de 2025 será un día no laborable para los trabajadores del sector público en Loreto, Perú. Esta medida está estipulada en la Ordenanza Regional N.º 010‑2012‑GRL‑CR, emitida por el Gobierno Regional, y este descanso se debe al reconocimiento del río Amazonas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, otorgado por la Fundación New 7 Wonders en 2012.

Esto quiere decir que el 13 de agosto no es feriado a nivel nacional, solo día no laborable para la región de Loreto. Por lo que los trabajadores del sector estatal disfrutarán de un descanso en dicha fecha, pero las horas dejadas de trabajar deben ser compensadas según disponga cada entidad del Estado.

¿Qué se celebra el 13 de agosto en Perú?

El 13 de agosto se celebra el aniversario del reconocimiento del río Amazonas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. En esta fecha se realizan desfiles, actividades culturales, educativas y turísticas para promover el orgullo y la conservación de la cuenca hidrográfica que abarca diversos países de América del Sur.

Esta fecha sirve para reafirmar el valor ecológico y cultural del río Amazonas, además, promueve el turismo sostenible, así como el cuidado del medio ambiente. Para los pobladores de la región, es importante este día, ya que refuerza la identidad de Loreto y la conexión con uno de los ecosistemas más importantes del mundo.