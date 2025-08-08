- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Retiro AFP de 21,400 soles: Afiliados reciben mala noticia y no podrían acceder al desembolso este 2025
El retiro AFP de hasta 21,400 soles no sería una realidad este 2025, por este importante motivo que involucra a la Comisión de Economía del Congreso.
El retiro AFP de hasta 21,400 soles es uno de los temas relevantes entre los ciudadanos que están afiliados y buscan acceder a una parte de sus fondos de manera voluntaria. Sin embargo, hace pocos días recibieron una mala noticia que complicaría el desembolso este 2025.
PUEDES VER: Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
Diversos congresistas le solicitaron al presidente del Congreso de la República acelerar el debate de este proyecto de ley. Ante ello, José Jerí convocó a una reunión con los representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP (AAFP).
La mala noticia vendría por parte de la Comisión de Economía del Congreso de la República, ya que el jueves 7 de agosto, se anunció que el presidente será Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular. El sería el encargado de analizar junto a otros parlamentarios del nuevo retiro AFP.El retiro AFP aún no ha sido aprobado ni ha ingresado a debate.
Retiro AFP 2025: Malas noticias para los afiliados sobre el desembolso de 21,400 soles
Como se sabe, la bancada fujimorista está en contra del retiro AFP. En el 2024, intentaron que el desembolso solo debería ser para los desempleados y lo incluyeron en su propuesta de reforma de pensiones.
Si bien la bancada de Fuerza Popular al final votó por el sí, la posición de la bancada ha estado en contra del acceso. Hace poco el actual presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz, reafirmó que está en contra del octavo retiro; sin embargo, muchos afiliados esperan acceder al dinero.
"Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va a participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado", comentó para Canal N.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90