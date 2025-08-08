Retiro AFP de 21,400 soles: Afiliados reciben mala noticia y no podrían acceder al desembolso este 2025

El retiro AFP de hasta 21,400 soles es uno de los temas relevantes entre los ciudadanos que están afiliados y buscan acceder a una parte de sus fondos de manera voluntaria. Sin embargo, hace pocos días recibieron una mala noticia que complicaría el desembolso este 2025.

Diversos congresistas le solicitaron al presidente del Congreso de la República acelerar el debate de este proyecto de ley. Ante ello, José Jerí convocó a una reunión con los representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP (AAFP).

La mala noticia vendría por parte de la Comisión de Economía del Congreso de la República, ya que el jueves 7 de agosto, se anunció que el presidente será Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular. El sería el encargado de analizar junto a otros parlamentarios del nuevo retiro AFP.

El retiro AFP aún no ha sido aprobado ni ha ingresado a debate.

Retiro AFP 2025: Malas noticias para los afiliados sobre el desembolso de 21,400 soles

Como se sabe, la bancada fujimorista está en contra del retiro AFP. En el 2024, intentaron que el desembolso solo debería ser para los desempleados y lo incluyeron en su propuesta de reforma de pensiones.

Si bien la bancada de Fuerza Popular al final votó por el sí, la posición de la bancada ha estado en contra del acceso. Hace poco el actual presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz, reafirmó que está en contra del octavo retiro; sin embargo, muchos afiliados esperan acceder al dinero.

"Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va a participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado", comentó para Canal N.