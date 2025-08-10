- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
Corte de agua este lunes 11 de agosto durará más de 10 horas: lista de distritos que no tendrán servicio
Sedapal ha anunciado un nuevo corte de agua para este inicio de semana, el cual afectará a cierta parte de la ciudad por varias horas.
Sedapal, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, informó que este lunes 11 de agosto de 2025 se realizará una suspensión temporal del suministro de agua potable en varias zonas de la capital, lo cual ha puesto en alerta a la ciudadanía que deberá estar al tanto de los últimos datos.
El corte durará más de 10 horas y busca permitir la limpieza y mantenimiento de reservorios, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio en la ciudad. La interrupción se llevará a cabo de forma escalonada por sectores y distritos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el resto de Lima.
Ante ello, Sedapal ha recomendado a los vecinos afectados tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dura la suspensión. A continuación te dejamos el listado de lugares perjudicados con la interrupción.Sedapal confirma que se dará corte de agua este 11 de agosto/ FOTO: Difusión
Distritos y horarios afectados
En las siguientes líneas te indicamos el desglose por distrito, con sus respectivos sectores y duración estimada del corte:
Lurigancho:
- Horario estimado: 8 a.m. – 8 p.m.
- Zonas afectadas: Sector 136; Urbanización San Antonio de Carapongo (1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calles 3A, 2 y 3).
Villa María del Triunfo
- Horario estimado: 8 a.m. – 8 p.m.
- Zonas afectadas: Sector 308, incluyendo P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto, A.H. Las Rocas de La Paz, A.H. El Paraíso (Mz. G1 y H1), Asociación de Vivienda La Granja, A.H. Los Álamos, entre otros.
San Juan de Lurigancho
- Horario estimado: 9 a.m. – 11:50 p.m.
- Zonas afectadas: Agrupaciones como Nevados Star, Santa Elizabeth, APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.H. Mártires del Periodismo, Asociación Las Terrazas de San Gerónimo, entre otras.
Comas
- Horario estimado: 9 a.m. – 8 p.m.
- Zonas afectadas: A.H. Collique; A.H. Milagro de Jesús comités 32 a 37; P.J. Milagro de Jesús.
Ate
- Horario estimado: 11 a.m. – 11 p.m.
- Zonas afectadas: APV El Rosario – Esquema Pariachi; Asoc. El Rosario; Asoc. Pariachi 2da etapa; Asoc. Filadelfia 4ta etapa; Asoc. Residencial Villa Hermosa; Asoc. Prop. El Lúcumo; entre otras zonas residenciales.
Contexto y recomendaciones a los vecinos
- El corte es parte de un cronograma moderadamente largo (más de 10 horas), consistente con intervenciones anteriores de Sedapal.
- Sedapal enfatiza que las interrupciones se realizan de manera escalonada por sectores para minimizar el impacto en el resto de la ciudad.
- Se ha instado a los vecinos afectados a almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante la suspensión del servicio.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90