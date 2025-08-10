Corte de agua este lunes 11 de agosto durará más de 10 horas: lista de distritos que no tendrán servicio

Sedapal, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, informó que este lunes 11 de agosto de 2025 se realizará una suspensión temporal del suministro de agua potable en varias zonas de la capital, lo cual ha puesto en alerta a la ciudadanía que deberá estar al tanto de los últimos datos.

El corte durará más de 10 horas y busca permitir la limpieza y mantenimiento de reservorios, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio en la ciudad. La interrupción se llevará a cabo de forma escalonada por sectores y distritos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el resto de Lima.

Ante ello, Sedapal ha recomendado a los vecinos afectados tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dura la suspensión. A continuación te dejamos el listado de lugares perjudicados con la interrupción.

Distritos y horarios afectados

En las siguientes líneas te indicamos el desglose por distrito, con sus respectivos sectores y duración estimada del corte:

Lurigancho:

Horario estimado: 8 a.m. – 8 p.m.

Zonas afectadas: Sector 136; Urbanización San Antonio de Carapongo (1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calles 3A, 2 y 3).

Villa María del Triunfo

Horario estimado: 8 a.m. – 8 p.m.

Zonas afectadas: Sector 308, incluyendo P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto, A.H. Las Rocas de La Paz, A.H. El Paraíso (Mz. G1 y H1), Asociación de Vivienda La Granja, A.H. Los Álamos, entre otros.

San Juan de Lurigancho

Horario estimado: 9 a.m. – 11:50 p.m.

Zonas afectadas: Agrupaciones como Nevados Star, Santa Elizabeth, APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.H. Mártires del Periodismo, Asociación Las Terrazas de San Gerónimo, entre otras.

Comas

Horario estimado: 9 a.m. – 8 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Collique; A.H. Milagro de Jesús comités 32 a 37; P.J. Milagro de Jesús.

Ate

Horario estimado: 11 a.m. – 11 p.m.

Zonas afectadas: APV El Rosario – Esquema Pariachi; Asoc. El Rosario; Asoc. Pariachi 2da etapa; Asoc. Filadelfia 4ta etapa; Asoc. Residencial Villa Hermosa; Asoc. Prop. El Lúcumo; entre otras zonas residenciales.

Contexto y recomendaciones a los vecinos