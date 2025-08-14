Retiro AFP 2025 en Perú | Confirman pésima noticia para los afiliados: proyecto correría peligro

El retiro AFP en este 2025 sigue generando gran expectativa, puesto que son miles de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes esperan que la nueva Comisión de Economía del Congreso de la República priorice la elaboración del dictamen de uno de los 19 proyectos de ley, para su posible y próxima aprobación.

Sin embargo, esta idea parece alejarse cada vez más, ya que recientemente el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, Víctor Flores, brindó declaraciones en el Congreso, dando a entender que la liberación de los fondos AFP no se concretaría como se espera.

Mala noticia sobre el retiro AFP 2025

"Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser de que esté todavía en, digamos, encarpetada. Es obligación nuestra hacer que la caja fiscal justamente llegue en un buen estado para el próximo gobierno. Este es un periodo de transición", precisó.

Estas palabras del presidente de la Comisión de Economía se pueden interpretar que tendrán un impacto negativo en la iniciativa legislativa que propone un octavo retiro AFP, puesto que la reforma del sistema previsional, establece la prohibición de retiros totales o parciales de los fondos de pensiones de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Sin embargo, se contempla una excepción, y es que los afiliados que tengan al menos 40 años al momento de la vigencia de la Ley podrán acceder al retiro de hasta el 95.5 % de su fondo, siempre que cumplan los requisitos que se establecerán en el reglamento respectivo. Asimismo, la ley también establece que la pensión mínima estará disponible solo para aquellos afiliados que no realicen retiros, después de que la reforma entre en vigencia.

Exigen que retiro AFP se priorice en el Congreso

Por su parte, el parlamentario Darwin Espinoza pidió que la Comisión de Economía priorice el dictamen del retiro AFP. "Hay mucha expectativa de la misma población que espera este dictamen de retiro. Es importante que se pueda dar la prioridad necesaria y así, satisfacer la demanda de miles de afiliados de las AFP. Quisiera que lo pueda tomar en consideración y sea uno de los principales puntos en ver. Estoy seguro de que poniendo del lado no solo del tecnicismo, sino de la población, tendrá el éxito que se merece", precisó.