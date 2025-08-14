Congreso tendría fecha para iniciar debate de retiro AFP 2025: ¿cuándo se podría acceder a fondos?

Con la instauración de la nueva Comisión de Economía del Congreso de la República, los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones esperan que se inicie el debate y votación de los proyectos de ley que aprobarían el octavo retiro AFP en este 2025. En este contexto, llegó una buena noticia que otorga una esperanza para quienes deseen acceder a sus fondos.

Según indicó Infobae Perú, las sesiones ordinarias se realizarían los días miércoles a las 10:00 a.m., precisando que la nueva mesa directiva de Economía, pueda incorporar el próximo miércoles 20 de agosto, el desembolso de AFP en la agenda parlamentaria, pero aún no está confirmado que suceda este panorama.

Congreso podría debatir propuesta que aprobaría un nuevo retiro AFP en la siguiente semana.

Por otra parte, hasta el momento se ha dado a conocer que el nuevo presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruíz, manifestó su negativa ante un nuevo retiro de los fondos de pensiones de sus afiliados en abril del presente año. "No estoy de acuerdo con ningún retiro, ¿por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados", señaló.

Asimismo, en una reciente declaración en el Congreso, indicó: "Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser de que esté todavía en, digamos, encarpetada." Estas palabras se pueden interpretar como la reafirmación a su oposición del octavo desembolso del Sistema Privado de Pensiones (SPP), puesto que la reforma, establece la prohibición de retiros totales o parciales.

¿Cuándo se podrá retirar la AFP 2025?

Te explicamos que pasos debe seguir la propuesta de un nuevo retiro AFP en este 2025. Si en caso el Pleno del Congreso apruebe el dictamen del proyecto de ley, el Ejecutivo tendrá un plazo de 15 días para promulgar la ley, pero si existen observaciones, la autógrafa regresará a la Comisión de Economía.

Teniendo en cuenta este panorama, la fecha exacta aún es un dilema. Sin embargo, ya se pudo conocer cómo sería el posible cronograma de pago de los fondos a los afiliados AFP de entre 4 y 5 UIT, según lo que se apruebe. Pero aún nada está dicho, ya que como primer paso es el debate.