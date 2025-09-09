- Hoy:
Corte de agua en Lima este 10 y 11 de septiembre: Sedapal anuncia estos 4 distritos afectados
Este martes 10 y miércoles 11 de septiembre se dará una nueva suspensión del servicio de agua potable para ciertos distritos de Lima.
Este 10 y 11 de septiembre, Sedapal ha anunciado un nuevo corte de agua en algunos distritos de Lima, los cuales se verán afectados por varias horas con la suspensión del servicio. Ante ello, es necesario tener en cuenta cuáles son las precauciones que se deben tomar al respecto.
Es importante saber que esta interrupción responde a algunas labores de mantenimiento que se han gestionado con la finalidad de poder optimizar la fluidez con la que llega el agua, corregir la baja presión en las redes y más trabajos de limpieza.Este 10 y 11 de septiembre se dará un nuevo corte de agua / FOTO: Difusión
¿Dónde será el corte de agua este 10 de septiembre?
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 196. Urb. Sausalito. Cuadrante: Urb. Planicie Este
- Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 1:00 p.m.
- Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 11:50 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 413. A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José), A.H. Virgen de Las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agru. Reubicados de Santa Rosita, A.H. Pl Confraternidad Sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integ. Confraternidad, Sector Los Angeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II Etapa. , A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Sector Santa Rosa, AV Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proy. Integ. Confraternidad Sector D. Cuadrante: Ps. 6, Oj. 06, Sector Vista Alegre.
- Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 10:00 a.m.
- Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 11:00 p.m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 334. A.H. Ampliación Las Américas, A.H. Las Américas, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Pop. Tahuantinsuyo
- Fecha y hora de inicio: Miércoles 10 de setiembre, 12:00 m.
- Fecha y hora de restablecimiento: Miércoles 10 de setiembre, 8:00 p.m.
¿Dónde habrá corte de agua hoy 11 de septiembre?
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 173. Urb. Ceres 2da etapa. Cuadrante: Asoc. Fortaleza, Asoc. Zavaleta, Urb. Sol de Vitarte Sector G, Urb. Zavaleta, Urb. Alameda 2da Etapa. Sector 178. Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa, Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja, Asoc. Casa Grande de Gloria Baja, Asoc. California de Gloria Baja, Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II, Asoc. Las Gardenias de San Juan, Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate, Asoc. Philadelphia de Ate, Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan, Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III, IV y V Etapa, Asoc. Las Viñas de San Juan, Asoc. Pacayal de San Juan, Asoc. Residencial Primavera, Asoc. Las Casuarinas, C.P. San Juan.
- Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 8:00 a.m.
- Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre , 11:50 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 413. A.H. El Rosal - Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Mano de Dios, A.H. Nueva Juventud, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 3 de Marzo, A.H. P.I. Confraternidad Sect. Buenos Aires, A.H. P.I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre, A.H. Santa Clara, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. 2 de Enero, A.H. Unid. de los Pueblos Sect. San José Mz. C y D, A.H. Virgen de las Mercedes, Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau, Agru. Las Lomas de Huáscar, Agru. Reubicados de Santa Rosita, Agru. Reubicados de Santa Rosita II y III etapa. A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José), A.H. Virgen de Las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agru. Reubicados de Santa Rosita, A.H. Pl Confraternidad Sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integ. Confraternidad, Sector Los Angeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II Etapa.
- Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 10:00 a.m.
- Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre , 11:00 p.m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Sector 336. A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: A.H. Cerro Calavera, A.H. Virgen del Carmen I, P.I. 18 de Marzo, U. Pop. Tahuantinsuyo, U. Pop. Túpac Amaru, A.H. La Paz, Sector 335. Sector 337. A.H. 31 de Diciembre, A.H. Hermanos Ayar, A.H. 5 de Marzo, A.H. 1ro de Mayo III etapa, A.H. Cahuide Ampliación, P.I. 18 de Marzo, Sector 336.
- Fecha y hora de inicio: Jueves 11 de setiembre, 12:00 m
- Fecha y hora de restablecimiento: Jueves 11 de setiembre, 8:00 p.m.
