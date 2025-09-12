- Hoy:
San Martín de Porres lucirá modernas calles que mejorarán tránsito: obra va desde Caquetá hasta Zarumilla
Los vecinos del distrito de Lima Norte serán los más felices con este proyecto vial, que mejorará la imagen de SMP, con nuevas pistas y veredas y señalización.
San Martín de Porres es uno de los distritos más poblados del Cono Norte, por lo que las obras en favor de los ciudadanos no pueden faltar. Es así, que la Municipalidad de Lima confirmó el avance de la obra de renovación en la avenida Miguel Grau, que actualmente cuenta con un 45 % del progreso.
Este proyecto en SMP tiene una extensión aproximada de 1.35 km, que va desde la avenida Caquetá y la av. Zarumilla, conectando hacia la Panamericana Norte. Las intervenciones modernizarán la transitabilidad de los conductores y peatones, quienes a su vez podrán gozar de las mejoras en pistas, veredas, señalización vertical y horizontal; y mucho más.
La avenida Miguel Grau tendrá nuevas pistas, veredas y señalización. | Imagen: MML
La entidad capitalina precisó que esta obra tiene la finalidad de reducir el tiempo de viaje y descongestionar el tránsito vehicular que se genera en dichas zonas, sobre todo en hora punta, puesto que los choferes transitan por ahí, como alternativa de la Panamericana Norte. Sumado a esto, se incrementará la seguridad en los cruces.
La nueva construcción de pistas y veredas prometen alta durabilidad, además, contarán con señales podotáctiles que contribuirán con el tránsito de personas con discapacidad visual. Además, se instalará un moderno sistema de señalización y semaforización, en favor de la seguridad de los conductores y peatones.
Cabe destacar que la obra estuvo paralizada varios meses, lo que retrasó el plazo de entrega, que en primera instancia se estableció para julio de 2024. Pero, ya se han retomado los trabajo y las intervenciones han comenzado en las zonas liberadas, y se están haciendo los trabajos previos de coordinación con entidades de servicios públicos (como Sedapal) para liberar interferencias.
La noticia del avance de la obra en la av. Miguel Grau generó diversas reacciones en las redes sociales. "¿Tanto demoran? Y es un tramo corto, ya van como 2 años, provecho con la cutra", "Ya era hora, ya tenía tantos meses abandonado esa obra. Está cerrado la avenida Miguel Grau, hay un tráfico fatal", "MML apurada y ATU ni planes para poner un Metropolitano en esas vías" comentaron los usuarios.
