Cierre de calles por obras de la Vía Expresa Grau: este es el plan de desvío que se aplicará por 90 días

La Municipalidad de Lima, a través de EMAPE, ha iniciado una intervención mayor en la Avenida Grau como parte de la construcción de la nueva Vía Expresa Grau. Desde el lunes 15 de septiembre de 2025, se cerró totalmente el tramo comprendido entre la Av. Aviación y el Jirón Junín, tanto las vías principales como las vías auxiliares, para llevar a cabo trabajos de pavimentación con concreto, nivelación, construcción de sardineles, intersecciones semafóricas, y movimientos de tierra.

Este cierre forma parte de los trabajos en un tramo clave de 2.8 kilómetros de longitud que busca, entre otros objetivos, la conexión directa entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, optimizar la conectividad vial del centro de la ciudad, y mejorar los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios diarios.

La duración prevista de esta medida es de 90 días calendario, durante los cuales se aplicará un plan de desvíos vehiculares para minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular, transporte público y accesos a zonas sensibles como centros de salud.

Conoce cuál es el plan de desvíos que se ha establecido por 90 días en la Avenida Miguel Grau / FOTO: Municipalidad de Lima

Rutas alternas y plan de desvío

Para facilitar la movilidad mientras dure el cierre total en Av. Grau entre Aviación y Jirón Junín, se han definido rutas alternas para vehículos particulares y transporte público. A continuación los principales desvíos por sentido:

El Agustino - Cercado de Lima (Centro): Desvío por los jirones Junín y Lucanas, para luego retomar la Av. Grau.

Cercado de Lima - El Agustino: Por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín, hasta reingresar a Grau.

La Victoria - Lima: Desde Av. Nicolás Ayllón, seguir por José de la Riva Agüero, calle Cáceres, luego los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas hasta Av. Grau; o si se parte desde Aviación, usar la vía auxiliar de Grau para conectar con las rutas alternas correspondientes.

Lima - La Victoria: Circular por la vía auxiliar de la Av. Grau; luego girar por los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar hacia Aviación.

El cierre total reemplaza el cierre parcial que ya estaba operativo entre el Jirón Lucanas y la Av. Aviación, donde solo se permitía el tránsito por las vías auxiliares. Ya se ha completado la pavimentación del primer tramo: desde la Plaza Grau hasta Jirón Lucanas, y se trabaja en los bordes (sardineles), intersecciones semafóricas y movimiento de suelo para el vaciado de concreto en las nuevas pistas.

El proyecto también considera la construcción de nuevas estaciones del Metropolitano, incluyendo Abancay y Andahuaylas, como parte de este corredor vial. Las autoridades han indicado que los desvíos serán claramente señalizados y habrá personal capacitado para orientar a los conductores, prevenir congestiones involuntarias, y atender emergencias.