Cierre de la avenida Universitaria por 75 días: plan de desvíos y rutas por las obras de la Vía Expresa Norte

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape (Empresa Municipal Administradora de Peajes), ha informado el cierre desde este jueves 11 de septiembre de 2025 de las vías auxiliares de la avenida Universitaria. Esta medida forma parte del plan de desvío vehicular necesario para avanzar en la construcción de la Vía Expresa Norte, un proyecto que promete mejorar la movilidad y reducir los tiempos de viaje en una de las zonas más transitadas de Lima.

La obra, que se prevé concluir alrededor del 25 de noviembre de 2025, busca optimizar el flujo vehicular en la avenida Universitaria, conectando distintos puntos estratégicos con una vía rápida exclusiva para el tránsito de buses y vehículos autorizados.

¿Cuáles son los desvíos y nuevas rutas para conductores según Emape?

Emape ha diseñado un plan de desvío para minimizar el impacto en la movilidad durante el cierre temporal. Los principales cambios son:

Cierre de vías auxiliares de avenida Universitaria: las vías paralelas que corren a ambos lados de la avenida principal serán cerradas para facilitar los trabajos de construcción.

Desvío hacia avenidas principales cercanas: los vehículos que normalmente utilizan las vías auxiliares deberán desviarse hacia las siguientes rutas:

Por el norte, se recomienda usar la avenida Venezuela y la avenida Tupac Amaru como rutas alternas para continuar su trayecto.

Por el sur, el tránsito podrá tomar la avenida Brasil y la avenida Universitaria (carretera principal) en tramos permitidos para vehículos particulares.

Rutas para transporte público: los buses que circulan por esta zona tendrán rutas alternas indicadas por Emape, con paraderos provisionales y señalización especial.

Señalización y personal de tránsito: se instalarán señales claras y habrá personal capacitado en puntos estratégicos para orientar a los conductores y peatones durante el periodo de cierre.

Cierre de la avenida Universitaria por 75 días / FOTO: Municipalidad de Lima

¿Cuánto durará el cierre y cuándo se reabrirá la vía?

El cierre de las vías auxiliares de la avenida Universitaria será hasta aproximadamente el 25 de noviembre de 2025, fecha en la que se espera la reapertura tras la culminación de los trabajos iniciales de la Vía Expresa Norte. Este proyecto es clave para mejorar la conectividad en Lima Norte y reducir los congestionamientos vehiculares que afectan diariamente a miles de conductores.

Recomendaciones para conductores

Planificar sus rutas anticipadamente para evitar contratiempos.

Respetar la señalización provisional y las indicaciones del personal de tránsito.

Evitar el uso de vías auxiliares cerradas para no poner en riesgo su seguridad ni retrasar los trabajos.

Utilizar aplicaciones de tráfico en tiempo real para conocer el estado de las vías y tiempos estimados de viaje.

La construcción de la Vía Expresa Norte es un paso importante para modernizar la infraestructura vial de Lima y brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Aunque el cierre temporal de vías genera ciertas molestias, los beneficios a largo plazo prometen una ciudad más ágil y eficiente.