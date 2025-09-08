Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se inaugura la nueva vía Expresa sur que une distritos con la Panamericana

Las obras de la Municipalidad de Lima en beneficio de la población continúan y esta vez, se confirmó la inauguración de la nueva vía Expresa sur. Esta megaobra une Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, beneficiando a más de 4 millones de habitantes, quienes reducirán su tiempo de viaje.

Para nadie es un secreto que el tráfico en Lima es uno de los principales problemas, pero esta nueva vía promete contribuir a la solución. Se precisa que la apertura del proyecto incluye 5 km de las vías principales de la nueva vía Expresa sur, puesto que el trayecto original sería desde Carabayllo a San Juan de Miraflores (SJM).

Asimismo, esta obra contará con tres carriles en cada sentido, uniendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur, pero eso no es todo, puesto que también ofrece una salida rápida desde Barranco y Surco hacia San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Por otro lado, esta vía incluirá cinco nuevas estaciones del Metropolitano: Castellana, Ayacucho, Surco, Próceres y Panamericana Sur. Destacando que a diferencia de proyectos anteriores, esta vía será construida a nivel, y tendrá carriles exclusivos tanto para transporte público como para vehículos privados. Además, no habrá peajes.

"Conectando esta parte del Metropolitano, de República de Panamá y Panamericana, el servicio va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta y acaba en San Bartolo, ya está ejecutada", señaló el gerente de Infraestructura de Emape, Lech Espinoza.

Inauguración de la nueva vía Expresa sur

Mediante las redes sociales de la Municipalidad de Lima, se informó que la inauguración se realizará este martes 9 de septiembre en Surco, av. Paseo de la República cdra. 91, ref.: a espalda del Terminal Terrestre Atocongo. La ceremonia comenzará desde la 1 p. m. y contaría con la presencia del alcalde, Rafael López Aliaga.

Este martes 9 de setiembre a la 1:00 p. m. se inaugura la vía Expresa sur. | Imagen: Municipalidad de Lima