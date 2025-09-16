Municipalidad de Lima te ayuda a renovar tu bicicleta: consigue nuevas piezas este 24 de septiembre en el Parque de la Exposición

¿Tienes piezas, luces, accesorios o repuestos de bicicleta que ya no usas pero que aún están en buen estado? ¿Te gustaría intercambiarlos por algo que sí necesites? Si tu respuesta es sí, este miércoles 24 de setiembre tienes una oportunidad perfecta para sacarle provecho a eso que guarda polvo, conectar con otros ciclistas, y ayudar a que tu bici siga rodando mejor.

La Municipalidad de Lima invita a sumarse al Bici Trueque, una actividad dentro de la iniciativa "Pedalea Lima", que promueve el uso de la bicicleta como movilidad limpia, saludable y solidaria. El formato es sencillo, relajado, comunitario: lleva lo que ya no usas de tu bici y cámbialo con otros ciclistas para dar una segunda vida a los objetos, reducir residuos y aprender unos de otros, mientras disfrutas del ambiente bici-amigable.

Este tipo de encuentros fortalecen el sentido de comunidad ciclista, generan redes de colaboración y fomentan prácticas sostenibles. Además, ayudan a que quienes no tienen posibilidad de comprar nuevo, puedan conseguir lo que necesitan mediante el intercambio. Conoce los datos del evento y todos los detalles.

¿Cómo se desarrollará el Bici Trueque?

A continuación te compartimos la información clave sobre el Bici Trueque que se llevará a cabo en unos días más:

Fecha : Miércoles 24 de setiembre de 2025

Hora : De 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

: De 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Lugar : Explanada del Parque de la Exposición, Av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima

: Explanada del Parque de la Exposición, Av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima Organiza: Municipalidad de Lima, como parte de la iniciativa "Pedalea Lima"

Municipalidad de Lima anuncia evento de intercambio de piezas para bicicletas/ FOTO: Municipalidad de Lima

Dinámica del Bici Trueque