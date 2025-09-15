Nueva fecha del examen de admisión UNMSM 2026-I: universidad confirma reprogramación

¡El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya tiene nueva fecha definida! Tras la suspensión del evento académico que se tuvo que llevar a cabo el último fin de semana, el ente rector cofirmó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que todos los postulantes podrán rendir la prueba en una nueva fecha.

De acuerdo a lo inficado, el evento se desarrollará los días 4, 5, 11 y 12 de octubre independientemente y según cada carrera a la que los alumnos se encuentren postulando.

examen admisión unmsm

¿Por qué se suspendió el examen de admisión de la UNMSM?

Tras la toma de la universidad el último 10 de septiembre, la Decana de América compartió el siguiente comunicado: "El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, postulantes y la ciudadanía en general que, debido a los hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I que estaba programado para este 13,14, 20 y 21 de septiembre hasta próximo aviso".