Atención, Lima | Corte de agua de más de 10 horas este 18 de septiembre: conoce los distritos afectados

Sedapal ha anunciado que algunos ciudadanos en Lima se verán perjudicados por una suspensión del servicio de agua potable.

Daniela Alvarado
Corte de agua en Lima: revisa distritos y zonas afectadas
Corte de agua en Lima: revisa distritos y zonas afectadas
Sedapal ha confirmado que para este miércoles 18 de septiembre de 2025 habrá cortes de agua programados en diversos distritos de Lima Metropolitana. Los trabajos están vinculados a mantenimiento, empalmes, instalación de nuevas tuberías y mejoramientos en el sistema de agua potable. Estas interrupciones suelen generar inconvenientes importantes en los hogares, especialmente en zonas con alta densidad poblacional, falta de tanques de reserva o infraestructura vieja.

En particular, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santiago de Surco y Ate están entre los distritos que serán afectados hoy. Es importante que los vecinos tomen nota de los horarios, zonas específicas, duración estimada del corte, y que se preparen con antelación para reducir molestias domésticas, trabajo, higiene y otros usos básicos.

Distritos y distritos afectados en Lima para este18 de septiembre

Según los comunicados oficiales de Sedapal, los distritos afectados de este jueves incluyen: Santiago de Surco, Ate, San Juan de Lurigancho y La Molina. A continuación los datos que se conocen hasta ahora, aunque no todos están desglosados zona por zona para todos los distritos:

Distrito: Villa María del Triunfo

  • Sector 314
  • P. J. El Porvenir, P. J. Tablada de Lurín
  • Cuadrante: A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres María, A. H. Porvenir

Horario: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Sector 305:
  • P.J. Micaela Bastidas (Parte Alta)
  • Urb. Villa Jardín
  • Urb. Jardín 2da y 3ra zona
  • Urb. Villa Jardín 2da Zona - Ampliación
  • A. H. Villa El Paraíso
  • A. H. Andrés Avelino Cáceres
  • A. H. Juan Velasco Alvarado
  • Sector 311:
  • P.J. I Pachacútec sector Mariano Melgar
  • P.J. Inca Pachacútec sector Micaela Bastidas
  • Urb. Villa Jardín
  • A. H. Inca Pachacútec
  • Sector 305:
  • A. H. Sol de los Milagros
  • A. H. Villa Solidaridad 2da etapa
  • A. H. Villa Solidaridad 3ra etapa
  • P.J. Villa Solidaridad
  • A. H. El Sol
  • P.J. Solidaridad
  • Cuadrante: Av. Pachacútec, Av. Micaela Bastidas, Jirón los Rosales, Av. Héroes del Pacífico, Calle 4.

Horarios: 8 a. m. - 5 p. m.

Distrito: Ate

  • Sector 176:
  • Asoc. Las Américas
  • P.V. Residencial Las Américas
  • A. H. Los Progresistas
  • A. H. Monterrey zona A y B
  • A. H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Alto Monterrey
  • A. H. Amauta zona A y B
  • A. H. Los Alisos
  • A. H. Los Triunfadores
  • Comunidad de Collanac
  • Asoc. Milagro de Mayo
  • A. H. Inmaculada Concepción
  • Asoc. Jesús de Nazareth
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • Asoc. Amigos de la Paz
  • Asoc. Viv. Los Jardines
  • A. H. María de Jesús Espinoza
  • A. H. 28 de Junio
  • A. H. La Estrella
  • Asoc. San Pedro
  • A. H. Javier Heraud II

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Distrito: San Juan de Lurigancho

  • Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre
  • A. H. Bayóvar
  • A. H. 13 de Octubre
  • A.F. Ciudad Luz
  • P.J. San Salvador
  • A.F. Virgen del Carmen
  • Agru. Siglo XXI
  • A. H. Zona Crist de Vista Alegre
  • ANHEV San Salvador
  • A. H. 22 de Noviembre Ampliac.
  • A. H. Los Triunfadores Ampliac.
  • A. H. 10 de Octubre Ampliac.
  • Ampliación F2 Parcela A
  • A.F. Bayóvar Ampliación
  • A.F. Alfonso Ugarte
  • Héroes de Twinza
  • A. H. Los Hijos de Ramón Castilla
  • Hijos de Ramón Castilla Ampliac.
  • A. H. Siete Cerritos
  • A. H. Héroes de Twinza
  • A.F. Lourdes Carmones

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Distrito: San Martín de Porres

  • A. H. Santa Cruz del Norte
  • APV Los Alcanfores
  • APV Casa Blanca
  • APV Los Nogales de San Diego
  • APV San Miguel Arcángel
  • APV San Diego
  • APV Paraíso
  • APV Villa Merlín
  • Asoc. Propietarios Vista Hermosa II Etapa
  • Asoc. Progr. Virgen de Cocharcas II Etapa
  • Vílla Juanita
  • Asoc. Viv. Los Reyes
  • Asoc. Viv. Villa Victoria
  • Asoc. Viv. Real Madrid III
  • Asoc. Señor del Santuario
  • Asoc. San Diego Los Alisos
  • Asoc. San Teresa de Chuquitanta
  • Asoc. San Diego Las Flores
  • Sector 253
  • Asoc. Viv. Santa María
  • PV Corazón de Jesús
  • PV El Mirador
  • PV El Rosal II
  • PV Las Flores de Chuquitanta
  • PV Las Golondrinas
  • PV La Virreyna
  • PV Los Rosales
  • PV Santa Bárbara
  • PV Mirador Los Reyes
  • Resid. Monterrico
  • PV Rómulo Vásquez
  • PV Santa Bárbara II
  • Las Paz
  • Progr. Villa Azul I y II
  • APV San Diego Los Alisos
  • Asoc. San Diego Los Álamos
  • PV Virgen de Cocharcas I Etapa
  • PV Villa Horizonte de San Diego SMP

Hora: 12 m - 8 p. m.

Santiago de Surco

  • Sector 60
  • Urb. La Caleza, Urb. La Capullana, Urb. El Carmen, Urb. La Castellana
  • Cuadrante: av. Paseo la Castellana, av. Santiago de Surco, av. Los Vicus y av. Mariscal Ramón Castilla

Hora: 12 m - 11 p. m.

La Molina

  • Sector 199
  • Asoc. Vivienda VENTRACOM Súper Manzana U3, Urb. La Capilla y Urb. Las Colinas

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

¿Por qué se cortan el agua en Lima con frecuencia?

  • Limpieza y mantenimiento de reservorios: para garantizar la calidad del agua, se deben limpiar depósitos, remover sedimentos, evitar posibles contaminaciones.
  • Empalmes y conexiones de tuberías nuevas o reemplazo de las antiguas: muchas tuberías tienen antigüedad, requieren renovación o integración con nuevas infraestructuras para soportar la demanda creciente.
  • Obras mayores o megaproyectos de conducción: cuando se instalan grandes tuberías o se mejoran líneas de conducción, partes del sistema deben quedar fuera de servicio temporalmente.
  • Prevención de fugas y reducción de pérdidas de agua: los cortes permiten detectar y reparar fugas importantes, válvulas dañadas o válvulas de control que ya no funcionan correctamente.
Daniela Alvarado
Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

