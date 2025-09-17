- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Atención, Lima | Corte de agua de más de 10 horas este 18 de septiembre: conoce los distritos afectados
Sedapal ha anunciado que algunos ciudadanos en Lima se verán perjudicados por una suspensión del servicio de agua potable.
Sedapal ha confirmado que para este miércoles 18 de septiembre de 2025 habrá cortes de agua programados en diversos distritos de Lima Metropolitana. Los trabajos están vinculados a mantenimiento, empalmes, instalación de nuevas tuberías y mejoramientos en el sistema de agua potable. Estas interrupciones suelen generar inconvenientes importantes en los hogares, especialmente en zonas con alta densidad poblacional, falta de tanques de reserva o infraestructura vieja.
En particular, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santiago de Surco y Ate están entre los distritos que serán afectados hoy. Es importante que los vecinos tomen nota de los horarios, zonas específicas, duración estimada del corte, y que se preparen con antelación para reducir molestias domésticas, trabajo, higiene y otros usos básicos.
Distritos y distritos afectados en Lima para este18 de septiembre
Según los comunicados oficiales de Sedapal, los distritos afectados de este jueves incluyen: Santiago de Surco, Ate, San Juan de Lurigancho y La Molina. A continuación los datos que se conocen hasta ahora, aunque no todos están desglosados zona por zona para todos los distritos:
Distrito: Villa María del Triunfo
- Sector 314
- P. J. El Porvenir, P. J. Tablada de Lurín
- Cuadrante: A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres María, A. H. Porvenir
Horario: 8 a. m. - 8 p. m.
- Sector 305:
- P.J. Micaela Bastidas (Parte Alta)
- Urb. Villa Jardín
- Urb. Jardín 2da y 3ra zona
- Urb. Villa Jardín 2da Zona - Ampliación
- A. H. Villa El Paraíso
- A. H. Andrés Avelino Cáceres
- A. H. Juan Velasco Alvarado
- Sector 311:
- P.J. I Pachacútec sector Mariano Melgar
- P.J. Inca Pachacútec sector Micaela Bastidas
- Urb. Villa Jardín
- A. H. Inca Pachacútec
- Sector 305:
- A. H. Sol de los Milagros
- A. H. Villa Solidaridad 2da etapa
- A. H. Villa Solidaridad 3ra etapa
- P.J. Villa Solidaridad
- A. H. El Sol
- P.J. Solidaridad
- Cuadrante: Av. Pachacútec, Av. Micaela Bastidas, Jirón los Rosales, Av. Héroes del Pacífico, Calle 4.
Horarios: 8 a. m. - 5 p. m.
Distrito: Ate
- Sector 176:
- Asoc. Las Américas
- P.V. Residencial Las Américas
- A. H. Los Progresistas
- A. H. Monterrey zona A y B
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Alto Monterrey
- A. H. Amauta zona A y B
- A. H. Los Alisos
- A. H. Los Triunfadores
- Comunidad de Collanac
- Asoc. Milagro de Mayo
- A. H. Inmaculada Concepción
- Asoc. Jesús de Nazareth
- A. H. Nuevo Amanecer
- Asoc. Amigos de la Paz
- Asoc. Viv. Los Jardines
- A. H. María de Jesús Espinoza
- A. H. 28 de Junio
- A. H. La Estrella
- Asoc. San Pedro
- A. H. Javier Heraud II
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Distrito: San Juan de Lurigancho
- Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre
- A. H. Bayóvar
- A. H. 13 de Octubre
- A.F. Ciudad Luz
- P.J. San Salvador
- A.F. Virgen del Carmen
- Agru. Siglo XXI
- A. H. Zona Crist de Vista Alegre
- ANHEV San Salvador
- A. H. 22 de Noviembre Ampliac.
- A. H. Los Triunfadores Ampliac.
- A. H. 10 de Octubre Ampliac.
- Ampliación F2 Parcela A
- A.F. Bayóvar Ampliación
- A.F. Alfonso Ugarte
- Héroes de Twinza
- A. H. Los Hijos de Ramón Castilla
- Hijos de Ramón Castilla Ampliac.
- A. H. Siete Cerritos
- A. H. Héroes de Twinza
- A.F. Lourdes Carmones
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Distrito: San Martín de Porres
- A. H. Santa Cruz del Norte
- APV Los Alcanfores
- APV Casa Blanca
- APV Los Nogales de San Diego
- APV San Miguel Arcángel
- APV San Diego
- APV Paraíso
- APV Villa Merlín
- Asoc. Propietarios Vista Hermosa II Etapa
- Asoc. Progr. Virgen de Cocharcas II Etapa
- Vílla Juanita
- Asoc. Viv. Los Reyes
- Asoc. Viv. Villa Victoria
- Asoc. Viv. Real Madrid III
- Asoc. Señor del Santuario
- Asoc. San Diego Los Alisos
- Asoc. San Teresa de Chuquitanta
- Asoc. San Diego Las Flores
- Sector 253
- Asoc. Viv. Santa María
- PV Corazón de Jesús
- PV El Mirador
- PV El Rosal II
- PV Las Flores de Chuquitanta
- PV Las Golondrinas
- PV La Virreyna
- PV Los Rosales
- PV Santa Bárbara
- PV Mirador Los Reyes
- Resid. Monterrico
- PV Rómulo Vásquez
- PV Santa Bárbara II
- Las Paz
- Progr. Villa Azul I y II
- APV San Diego Los Alisos
- Asoc. San Diego Los Álamos
- PV Virgen de Cocharcas I Etapa
- PV Villa Horizonte de San Diego SMP
Hora: 12 m - 8 p. m.
Santiago de Surco
- Sector 60
- Urb. La Caleza, Urb. La Capullana, Urb. El Carmen, Urb. La Castellana
- Cuadrante: av. Paseo la Castellana, av. Santiago de Surco, av. Los Vicus y av. Mariscal Ramón Castilla
Hora: 12 m - 11 p. m.
La Molina
- Sector 199
- Asoc. Vivienda VENTRACOM Súper Manzana U3, Urb. La Capilla y Urb. Las Colinas
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
¿Por qué se cortan el agua en Lima con frecuencia?
- Limpieza y mantenimiento de reservorios: para garantizar la calidad del agua, se deben limpiar depósitos, remover sedimentos, evitar posibles contaminaciones.
- Empalmes y conexiones de tuberías nuevas o reemplazo de las antiguas: muchas tuberías tienen antigüedad, requieren renovación o integración con nuevas infraestructuras para soportar la demanda creciente.
- Obras mayores o megaproyectos de conducción: cuando se instalan grandes tuberías o se mejoran líneas de conducción, partes del sistema deben quedar fuera de servicio temporalmente.
- Prevención de fugas y reducción de pérdidas de agua: los cortes permiten detectar y reparar fugas importantes, válvulas dañadas o válvulas de control que ya no funcionan correctamente.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50