Sedapal confirmó el corte de agua en ocho distritos de Lima. La suspensión de servicio será el 7 de octubre y diversos ciudadanos se verán afectados con la suspensión de servicio por 11 horas, ante ello, la entidad solicitó a sus usuarios tomar las precauciones del caso, para que se queden desabastecidos.

La suspensión de servicio se realizará por los trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento de reservorios y válvulas. A continuación, te diremos cuáles son las zonas afectadas, así como desde qué hora se cortará el agua, según dio a conocer Sedapal.

Sedapal: Corte de agua para el martes 7 de octubre

De acuerdo a la información que dio a conocer Sedapal, los distritos que se quedarán sin agua durante 11 horas son San Anita, La Molina, Ate, San Isidro, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Pachacámac.

Corte de agua en San Anita

Zonas afectadas por el corte de agua: Asociaciones Los Portales de Santa Anita, Las Flores, Los Álamos, Las Vegas, Cultura Peruana Moderna, Urb. Primavera, Sol de Santa Anita, Condominio Las Lomas de Santa Anita, Urb. Santa Anita, Sol del Santa Anita.

Horario de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 p.m

Restablecimiento de servicio: Martes 7 de octubre - 11:50 p.m.

Corte de agua de La Molina

Zonas afectas: Todo el distrito

Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.

Restablecimiento de servicio: 8 de octubre - 1:00 a.m.

Corte de agua en ATE

Sectores afectados: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, sectores 179, 180, 181.

Margen izquierdo del Río Rímac: Altura Km. 6 Autopista Ramiro Prialé

Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.

Restablecimiento de servicio: 8 de octubre - 1:00 a.m.

Corte de agua San Isidro

Zona: Urb. El Rosario (Cuadrante: Avenida Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. Aurelio Miró Quesada)

Sector: 51

Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.

Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.

Corte de agua San Martín de Porres

Zonas afectadas: Asoc. Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luzmila.

Sector: 85

Horario de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.

Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.

Corte de San Juan de Lurigancho

Sectores afectados: Sector 420, que comprende: A.H. La Gruta Ampliación, A.H. Siglo XXI, A.H. 3-1, Santa María de la Gruta, Asoc. Paraíso de Santa María, Las Lomas de la Gruta, 27 de Febrero ampliación, Villa Solidaridad, A.H. 24 de Mayo ampliación, A.H. Villa La Gruta, 27 de Febrero, A.H. Villa Ampliación La Gruta, La Gruta.

Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 8:00 a.m.

Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.

Corte de San Juan de Lurigancho