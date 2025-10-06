- Hoy:
Sedapal confirmó corte de agua en Lima este martes 7 de octubre: ocho distritos serán afectados por 11 horas
Sedapal confirmó que ocho distritos de la capital sufrirán el corte de agua durante varias horas. Conoce AQUÍ si te verás afectado con la suspensión de servicio.
Sedapal confirmó el corte de agua en ocho distritos de Lima. La suspensión de servicio será el 7 de octubre y diversos ciudadanos se verán afectados con la suspensión de servicio por 11 horas, ante ello, la entidad solicitó a sus usuarios tomar las precauciones del caso, para que se queden desabastecidos.
Sedapal PAGO ONLINE: GUÍA FÁCIL para ver tu recibo de agua y cómo tu factura por internet
La suspensión de servicio se realizará por los trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento de reservorios y válvulas. A continuación, te diremos cuáles son las zonas afectadas, así como desde qué hora se cortará el agua, según dio a conocer Sedapal.
Sedapal: Corte de agua para el martes 7 de octubre
De acuerdo a la información que dio a conocer Sedapal, los distritos que se quedarán sin agua durante 11 horas son San Anita, La Molina, Ate, San Isidro, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Pachacámac.
Sedapal confirmó corte de agua en 8 distritos de Lima.
Corte de agua en San Anita
- Zonas afectadas por el corte de agua: Asociaciones Los Portales de Santa Anita, Las Flores, Los Álamos, Las Vegas, Cultura Peruana Moderna, Urb. Primavera, Sol de Santa Anita, Condominio Las Lomas de Santa Anita, Urb. Santa Anita, Sol del Santa Anita.
- Horario de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 p.m
- Restablecimiento de servicio: Martes 7 de octubre - 11:50 p.m.
Corte de agua de La Molina
- Zonas afectas: Todo el distrito
- Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 8 de octubre - 1:00 a.m.
Corte de agua en ATE
- Sectores afectados: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, sectores 179, 180, 181.
- Margen izquierdo del Río Rímac: Altura Km. 6 Autopista Ramiro Prialé
- Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 8 de octubre - 1:00 a.m.
Corte de agua San Isidro
- Zona: Urb. El Rosario (Cuadrante: Avenida Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. Aurelio Miró Quesada)
- Sector: 51
- Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.
Corte de agua San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Asoc. Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luzmila.
- Sector: 85
- Horario de inicio: Martes 7 de octubre - 12:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.
Corte de San Juan de Lurigancho
- Sectores afectados: Sector 420, que comprende: A.H. La Gruta Ampliación, A.H. Siglo XXI, A.H. 3-1, Santa María de la Gruta, Asoc. Paraíso de Santa María, Las Lomas de la Gruta, 27 de Febrero ampliación, Villa Solidaridad, A.H. 24 de Mayo ampliación, A.H. Villa La Gruta, 27 de Febrero, A.H. Villa Ampliación La Gruta, La Gruta.
- Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 8:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.
Corte de San Juan de Lurigancho
- Sector 443: C.P.R. Huertos de Manchay Sector Los Jardines, Manchay Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector Virgen del Carmen, Sector Lk Los Jardines, Sector Central, Sector G, Sector H-1 Bello Horizonte, La Meseta, Sector Las Mesetas, Sector Central Alto y Bella Vista, Nueva Esperanza, Sector Nuevo Progreso de Huertos de Manchay, C.R.P. Huertos de Manchay y Sector Rinconada Alta, C.R.P. Sector La Meseta.
- Hora de inicio: Martes 7 de octubre - 8:00 a.m.
- Restablecimiento de servicio: 7 de octubre - 8:00 p.m.
