Corte de agua este 19 de noviembre: Sedapal anuncia distritos afectados, zonas y horarios
Distritos de Lima serán perjudicados con corte de agua durante varias horas de este miércoles, según lo que ha estimado Sedapal.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado a la ciudadanía sobre un corte programado en el suministro de agua potable que afectará a sectores específicos de cinco distritos de Lima Metropolitana este miércoles 19 de noviembre de 2025.
Estas interrupciones programadas son necesarias para llevar a cabo labores esenciales de mantenimiento, limpieza de reservorios operativos y trabajos de empalme de tuberías, asegurando así la optimización y la calidad continua del servicio a largo plazo.
Sedapal ha instado a los residentes de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para minimizar las molestias durante el tiempo que dure la suspensión.
Distritos, Zonas y Horarios Afectados el 19 de Noviembre
A continuación, se detalla la lista de distritos, las zonas precisas que se verán afectadas y los horarios de interrupción y reposición del servicio, según lo dispuesto por Sedapal:
Puente Piedra
El servicio estará suspendido desde las 12:00 p.m hasta las 08:00 p.m. La razón principal recae en la limpieza de los reservorios del Sector 368.
- Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón
- Asociación de Vivienda Participación Puente Pedrinas
- Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas
- Asociación de Vivienda Amela de Chillón
- Asociación de Vivienda Valle Chillón
- Centro Poblado Los Rosales
- Urbanización Los Portales de Chillón
- Urbanización Río Bravío de Chillón
- Urbanización El Taro, parcelas 6, 7 y 8
Villa el Salvador
El primer corte será desde las 10:00 a.m hasta las 04:25 p.m, y se dará por empalme de tuberías en la Asociación de Vivienda Orquídeas de Oquendo, cuadrante de la Avenida Néstor Gambetta, Laderas del Cerro Oquendo, Cementerio Cementerio Parque del Recuerdo en el Sector 257.
- Asociación de Vivienda 19 de Julio
- Asociación San Camilo
- Asociación Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa
- Asociación Príncipe de Asturias Grupo F
- Urbanización Príncipe de Asturias
- Centro Poblado San José
Santiago de Surco
El horario es de 12:00 p.m hasta las 08:00 p.m. El corte se debe a la realización de obras de empalme de tuberías en el Sector 74. Conoce las zonas puntuales que serán afectadas:
- Urbanización Morán de la Cadena
- Urbanización El Palmar
- Urbanización San Agustín
- Urbanización Babilonia
- Urbanización Santa Elena
- Urbanización Santa Petronila
- Urbanización Surco Alto
- Urbanización San Roque
- Urbanización Atocongo
- Urbanización Real
- Camino Real
- Avenida Edmundo Aguilar
- Avenida Manuel de la Fuente Chávez
Lurín
La suspensión será en todo el Sector 450 a raíz de la limpieza de reservorio. Esto inicia desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Las áreas serán las siguientes:
- Asociación 19 de Julio
- Asociación San Camilo
- Asociación Villa Alejandro (etapas 1, 2 y 3)
- Asociación Príncipe de Asturias Grupo F
- Urbanización Príncipe de Asturias
- Centro Poblado San José
Chorrillos
El corte está previsto desde las 5:00 a. m. y el restablecimiento se dará a las 9:00 p. m. El motivo será limpiar el reservorio del Sector 91.
- Asociación de Vivienda Buenos Aires de Villa
- Cooperativa José Olaya
Precauciones ante un corte de agua programado
Ante la interrupción temporal del servicio, es fundamental que los residentes de las zonas afectadas tomen medidas preventivas para garantizar su bienestar y el buen uso del recurso hídrico:
- Utilice recipientes limpios, como baldes, ollas y botellas, para guardar la cantidad de agua necesaria para consumo, higiene personal y limpieza.
- Asegúrese de que todos los recipientes estén bien cubiertos para evitar la contaminación.
- El agua almacenada debe ser utilizada con prioridad para beber y preparar alimentos. Limite el uso para actividades no esenciales, como el riego de plantas o el lavado de vehículos.
- Asegúrese de que todos los grifos y llaves de paso queden cerrados para evitar fugas o inundaciones una vez que se reanude el servicio.
- Mantenga altos estándares de higiene, especialmente en la manipulación de alimentos.
- Considere el uso de gel antibacterial o toallitas húmedas si es necesario.
