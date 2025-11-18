Corte de agua este 19 de noviembre: Sedapal anuncia distritos afectados, zonas y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado a la ciudadanía sobre un corte programado en el suministro de agua potable que afectará a sectores específicos de cinco distritos de Lima Metropolitana este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Estas interrupciones programadas son necesarias para llevar a cabo labores esenciales de mantenimiento, limpieza de reservorios operativos y trabajos de empalme de tuberías, asegurando así la optimización y la calidad continua del servicio a largo plazo.

Sedapal ha instado a los residentes de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para minimizar las molestias durante el tiempo que dure la suspensión.

Distritos, Zonas y Horarios Afectados el 19 de Noviembre

A continuación, se detalla la lista de distritos, las zonas precisas que se verán afectadas y los horarios de interrupción y reposición del servicio, según lo dispuesto por Sedapal:

Puente Piedra

El servicio estará suspendido desde las 12:00 p.m hasta las 08:00 p.m. La razón principal recae en la limpieza de los reservorios del Sector 368.

Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón

Asociación de Vivienda Participación Puente Pedrinas

Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas

Asociación de Vivienda Amela de Chillón

Asociación de Vivienda Valle Chillón

Centro Poblado Los Rosales

Urbanización Los Portales de Chillón

Urbanización Río Bravío de Chillón

Urbanización El Taro, parcelas 6, 7 y 8

Villa el Salvador

El primer corte será desde las 10:00 a.m hasta las 04:25 p.m, y se dará por empalme de tuberías en la Asociación de Vivienda Orquídeas de Oquendo, cuadrante de la Avenida Néstor Gambetta, Laderas del Cerro Oquendo, Cementerio Cementerio Parque del Recuerdo en el Sector 257.

Asociación de Vivienda 19 de Julio

Asociación San Camilo

Asociación Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa

Asociación Príncipe de Asturias Grupo F

Urbanización Príncipe de Asturias

Centro Poblado San José

Santiago de Surco

El horario es de 12:00 p.m hasta las 08:00 p.m. El corte se debe a la realización de obras de empalme de tuberías en el Sector 74. Conoce las zonas puntuales que serán afectadas:

Urbanización Morán de la Cadena

Urbanización El Palmar

Urbanización San Agustín

Urbanización Babilonia

Urbanización Santa Elena

Urbanización Santa Petronila

Urbanización Surco Alto

Urbanización San Roque

Urbanización Atocongo

Urbanización Real

Camino Real

Avenida Edmundo Aguilar

Avenida Manuel de la Fuente Chávez

Lurín

La suspensión será en todo el Sector 450 a raíz de la limpieza de reservorio. Esto inicia desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Las áreas serán las siguientes:

Asociación 19 de Julio

Asociación San Camilo

Asociación Villa Alejandro (etapas 1, 2 y 3)

Asociación Príncipe de Asturias Grupo F

Urbanización Príncipe de Asturias

Centro Poblado San José

Chorrillos

El corte está previsto desde las 5:00 a. m. y el restablecimiento se dará a las 9:00 p. m. El motivo será limpiar el reservorio del Sector 91.

Asociación de Vivienda Buenos Aires de Villa

Cooperativa José Olaya

Precauciones ante un corte de agua programado

Ante la interrupción temporal del servicio, es fundamental que los residentes de las zonas afectadas tomen medidas preventivas para garantizar su bienestar y el buen uso del recurso hídrico: