Vecinos de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo sufrirán corte de agua este 24 de noviembre por más de 10 horas
Los ciudadanos deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua pactado para el lunes 24 de noviembre. Más detalles en la nota.
La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que cortará el agua en San Martín de Porres y Villa María del Triunfo, por trabajos de limpieza y desinfección en sus reservorios.
PUEDES VER: ¿Este lunes 24 y martes 25 de noviembre será el paro de 48 horas? Lo último sobre la manifestación
Si vives en el distrito y quieres conocer cuáles son las zonas que serán afectadas este lunes 24 de noviembre, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te indicaremos a qué hora se suspenderá el servicio en estos distritos.
Corte de agua en San Martín de Porres y Villa María del Triunfo
El corte de agua en Villa María del Triunfo será desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, según dio a conocer Sedapal en sus redes sociales oficiales.
Sedapal confirmó corte de agua este 24 de noviembre.
- Pj. Virgen de Lourdes
- Sector Quillabamba Comité 54
- Sector Los Molinos
- Sector Angamos
- Sector Chicama
- Urb. Nueva Esperanza
- Proloh. Trujillo
- Jr. Iquitos
- Jr. Río Seco
Mientras que, los ciudadanos de San Martín de Porres se quedarán sin agua desde las 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m., por ello, se pide a los ciudadanos del distrito de Lima Norte tomar sus precauciones.
- A. H. Altos del Nuevo Amanecer
- A. H. 12 de diciembre
- A. H. Jazmines de Palao
- A. H. Kennedy Alto
- A. H. Nuevo Amanecer
- A. H. Santa Rosa I
- A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla
- A. H. Señor de los Milagros
- A. H. Vista Alegre A
- A. H. Vista Alegre B
- APV J. C. Mariátegui
- Urb. Valdivieso
¿Qué hacer durante el corte de agua?
- Almacenar agua potable suficiente para las actividades básicas del día en recipientes limpios antes del inicio del corte.
- Evitar el uso excesivo del agua justo después de que se restablezca el servicio para prevenir daños en las tuberías por cambios bruscos de presión.
- Mantener limpias las conexiones domiciliarias para evitar contaminación cuando se reanude el suministro.
- Informarse constantemente a través de las redes sociales y canales oficiales de Sedapal para reportar cualquier eventualidad o recibir actualizaciones.
- En caso de emergencia, comunicarse con el servicio al cliente de Sedapal al número 317-8000 o vía WhatsApp.
