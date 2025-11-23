Vecinos de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo sufrirán corte de agua este 24 de noviembre por más de 10 horas

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que cortará el agua en San Martín de Porres y Villa María del Triunfo, por trabajos de limpieza y desinfección en sus reservorios.

Si vives en el distrito y quieres conocer cuáles son las zonas que serán afectadas este lunes 24 de noviembre, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te indicaremos a qué hora se suspenderá el servicio en estos distritos.

Corte de agua en San Martín de Porres y Villa María del Triunfo

El corte de agua en Villa María del Triunfo será desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, según dio a conocer Sedapal en sus redes sociales oficiales.

Sedapal confirmó corte de agua este 24 de noviembre.

Pj. Virgen de Lourdes

Sector Quillabamba Comité 54

Sector Los Molinos

Sector Angamos

Sector Chicama

Urb. Nueva Esperanza

Proloh. Trujillo

Jr. Iquitos

Jr. Río Seco

Mientras que, los ciudadanos de San Martín de Porres se quedarán sin agua desde las 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m., por ello, se pide a los ciudadanos del distrito de Lima Norte tomar sus precauciones.

A. H. Altos del Nuevo Amanecer

A. H. 12 de diciembre

A. H. Jazmines de Palao

A. H. Kennedy Alto

A. H. Nuevo Amanecer

A. H. Santa Rosa I

A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Vista Alegre A

A. H. Vista Alegre B

APV J. C. Mariátegui

Urb. Valdivieso

¿Qué hacer durante el corte de agua?