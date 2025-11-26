Corte de agua este 27 y 28 de noviembre por más de 10 horas: revisa si tu distrito se verá afectado

Sedapal compartió la relación de distritos de Lima Metropolitana en los que realizará corte de agua hasta por más de 10 horas. Revisa AQUÍ cuáles son las zonas afectadas, así como el horario de inicio y fin de la suspensión del servicio para este jueves 27 y viernes 28 de noviembre del 2025.

Corte de agua en San Miguel este 27 y 28 de noviembre

El sector 46 de San Miguel no contará con agua ese jueves 27 de noviembre, en el horario establecido de 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

Urb. Pershing

Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria.

Urb. El Campillo, Urb. Bartolomé Herrera, Urb. Huertecilla, Urb. Orbea, Urb. Pando 4ta y 5ta etapa, Urb. Pershing, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Florencia.

Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria.

El viernes 28 de noviembre, se interrumpirá el servicio en el sector 45 de San Miguel. El horario de corte de agua será de 9:00 a. m. a 10:00 p. m., y las localidades afectadas serán:

Urb. Miramar

Cuadrante: Asoc. de Viv. San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros.

Asoc. de Viv. San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Cuadrante: Av. Libertad, Av. C. Vallejo, Av. J. Gálvez, Av. Los Insurgentes, Av. La Marina, Av. Los Patriotas, Av. Á. Razuri.

Sedapal suspenderá servicio de agua potable en Puente Piedra

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, el sector 393 de Puente Piedra sufrirá la suspensión del servicio de agua potable el 27 de noviembre. El horario será de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.

A.H. Proy. Integ. Hijos de Jerusalén.

Cuadrante: A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. Prop. Pecuarios Industriales Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. Pequeños Residentes Las Magnolias del Arenal

A.H. Proyecto Integ. El Arenal Sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nuevo Israel, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa y 2da etapa, Asoc. Sector Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.

Puente Piedra no contará con servicio de agua potable este viernes 28 de noviembre, en un horario de 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Sedapal confirmó la lista de zonas afectadas:

A.H. Laderas de Chillón 2day 3ra Explanada, A.H. Laderas de Chillón 1ra, 2da y 3ra Explanada Mz. Y-1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A-3, Asoc. Viv. Villa Elvira de Chillón, Asoc. Laderas de Chillón, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra Explanada, P.J. Los Gramadales, Asoc. de Propietarios Villa Margarita I y II etapa, Asoc. Fundo Flores.

Distritos de Lima no tendrá agua este 27 y 28 de noviembre.

Santa Rosa - Ancón no tendrá agua el 27 y 28 de noviembre

Sedapal informó que por motivo de ejecución de empalme en la Cámara de Derivación D-01 y Línea de Conducción HD DN 350 mm al reservorio RE-01, diversos sectores de Santa Rosa en Ancón no tendrán agua, desde el jueves 27 de noviembre a la 1:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 28.

Sectores: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223

214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223 Empalme N° 01: Aux. Panam. Norte a una cdra. del parad. Villa Estela. Empalme N°02: Exterior del Reservorio RE-01 Villa Estela Area comprendida: Entre la Av. Panam. Norte, Av. Arquitectos, Av. Santa Rosa, Av. Alejandro Bertello, Av. Julio C. Tello

Área comprendida: Serpentín de Pasamayo, Av. Miramar, Av. Las Colinas, Av. 6 de Noviembre

A partir de la 1:00 p.m. del 27/11/2025, se abastecerá con camiones cisterna a los centros penitenciarios del sector 219