¿El 27 de noviembre es feriado? Conoce quiénes descansan y qué se celebra, según El Peruano

Los ciudadanos del país se preparan para el fin de semana largo que se aproxima, debido a los feriados nacionales del 8 y 9 de diciembre. Sin embargo, pocos saben que este jueves 27 de noviembre, también corresponde a un día de descanso para la región Pasco, debido al aniversario de su creación política.

La Ordenanza Regional N.º 130-2007, publicada en El Peruano, respalda esta medida, que establece la fecha no laborable, el 27 de noviembre para el Departamento de Pasco. Es así, que las actividades laborales y educativas del sector estatal quedan suspendidas, con la finalidad de que la población participe de los eventos por el aniversario.

El jueves 27 de noviembre de 2025 será un día no laborable para la región Pasco.

"Declarar feriado no laborable, en toda la región Pasco, el día 27 de noviembre de cada año, con motivo de celebrarse el aniversario del departamento de Pasco. Encargar a las gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales que la participación de todo el personal del sector público es de carácter obligatorio a los eventos cívicos", señala la norma.

Es importante precisar que este descanso por el aniversario de la creación política de Pasco, solo aplica para los ciudadanos de la región, por lo que en otros departamentos del Perú, las labores y clases escolares, tanto del sector público como privado, se realizarán con total normalidad.

Feriados del 8 y 9 de diciembre: ¿qué se celebra?

El lunes 8 de diciembre del 2025 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, mientras que el martes 9 de diciembre se conmemora la Batalla de Ayacucho, fecha histórica que simboliza la consolidación de la independencia del Perú frente al dominio colonial.

Ambos días están establecidos como feriados a nivel nacional en Perú, lo que significa que son fechas de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores del país, tanto para el sector público como privado; sin embargo, ciertos rubros como comunicaciones, salud, fuerzas armadas, entre otros, realizan sus actividades con normalidad, pero reciben pago extra o día libre sustutorio.