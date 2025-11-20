21 de noviembre es feriado regional en Perú: qué se celebra y quiénes descansan, según El Peruano

Este viernes 21 de noviembre de 2025 ha sido declarado día cívico no laborable en la región Amazonas, según el Decreto Regional N.º 003-2025 del Gobierno Regional Amazonas, por lo que los ciudadanos del departamento gozarán de un merecido descanso. Esta medida también aplica para los estudiantes de colegios públicos.

En este día se conmemora el 23.º aniversario del Gobierno Regional de Amazonas y los 193 años de creación política del departamento. El feriado regional implica que entidades públicas y privadas de la región no trabajarán; sin embargo, las horas no laboradas se deberán recuperar.

El 21 de noviembre es día cívico no laborable en la región Amazonas.

"Declarar día no laborable el día 21 de noviembre de todos los años, para las entidades públicas y privadas del ámbito del Gobierno Regional de Amazonas, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Región Amazonas y la creación política del Departamento de Amazonas.", se precisa en la Ordenanza Municipal.

¿Cuáles son los feriados que restan en este 2025?

Conoce cuáles son los feriados a nivel nacional que se aproximan para estos últimos meses del año 2025, además, revisa los días no laborables que solo aplica para los trabajadores del sector público:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad

Navidad Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Día no laborable para el sector público Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

De acuerdo a lo compartido, en la segunda semana de diciembre se podrá disfrutar de hasta 4 días de descanso, puesto que el lunes 8 y martes 9 son feriados nacional, pero se les suma el sábado 6 y domingo 7, en el caso del ámbito estatal. Aún tienes tiempo para planificar las actividades que realizarás en estas fechas libres.