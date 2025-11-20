- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
21 de noviembre es feriado regional en Perú: qué se celebra y quiénes descansan, según El Peruano
Para este viernes 21 de noviembre, se declaró día cívico no laborable en Perú y beneficiará a miles de ciudadanos, quienes disfrutarán de un descanso adicional.
Este viernes 21 de noviembre de 2025 ha sido declarado día cívico no laborable en la región Amazonas, según el Decreto Regional N.º 003-2025 del Gobierno Regional Amazonas, por lo que los ciudadanos del departamento gozarán de un merecido descanso. Esta medida también aplica para los estudiantes de colegios públicos.
En este día se conmemora el 23.º aniversario del Gobierno Regional de Amazonas y los 193 años de creación política del departamento. El feriado regional implica que entidades públicas y privadas de la región no trabajarán; sin embargo, las horas no laboradas se deberán recuperar.
El 21 de noviembre es día cívico no laborable en la región Amazonas.
"Declarar día no laborable el día 21 de noviembre de todos los años, para las entidades públicas y privadas del ámbito del Gobierno Regional de Amazonas, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Región Amazonas y la creación política del Departamento de Amazonas.", se precisa en la Ordenanza Municipal.
¿Cuáles son los feriados que restan en este 2025?
Conoce cuáles son los feriados a nivel nacional que se aproximan para estos últimos meses del año 2025, además, revisa los días no laborables que solo aplica para los trabajadores del sector público:
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público
De acuerdo a lo compartido, en la segunda semana de diciembre se podrá disfrutar de hasta 4 días de descanso, puesto que el lunes 8 y martes 9 son feriados nacional, pero se les suma el sábado 6 y domingo 7, en el caso del ámbito estatal. Aún tienes tiempo para planificar las actividades que realizarás en estas fechas libres.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90