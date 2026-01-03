Tarotista predijo caída de Nicolás Maduro con detalles precisos: "Primer trimestre del año, tres días"

Apenas encontrándonos en los primeros días de enero de 2026, un tema que ha captado la atención del público en redes sociales y espacios informativos es la caída de Nicolás Maduro. En relación a ello, hay una situación que ha sorprendido a más de uno tras todo lo que se ha venido publicando.

Se trata de una predicción que terminó por hacerse realidad. Durante una transmisión del programa Latina Noticias, la tarotista Soralla de los Ángeles aseguró que, según sus lecturas de cartas, el año 2026 marcaría la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

La declaración no pasó desapercibida. El interés aumentó debido a que la vidente no solo habló de un cambio de poder en términos generales, sino que fue específica en el tiempo, señalando que este hecho ocurriría en el primer trimestre del año.

Estas afirmaciones han sido ampliamente comentadas luego de que, este sábado 3 de enero de 2026, circulara la información sobre la captura del mandatario venezolano, generando sorpresa y debate entre la audiencia.

¿Qué dijo Soralla de los Ángeles en Latina Noticias?

En su participación televisiva, Soralla de los Ángeles afirmó que sus cartas mostraban un desenlace definitivo para el mandatario venezolano. En ese contexto, expresó de manera directa: "Veo el final de Nicolás Maduro"

Además, la tarotista detalló un marco temporal muy concreto que llamó la atención del público: "Primer trimestre del año, tres días, tres semanas, tres meses", esto al salirle la carta de tres espadas.

Estas palabras fueron interpretadas por muchos televidentes como una referencia a un desenlace rápido y cercano dentro del inicio del 2026.

La reacción tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026

Esta coincidencia temporal ha generado una ola de comentarios, comparaciones y reacciones en redes sociales, pues muchos recuerdan la intervención televisiva de Soralla de los Ángeles.

Es importante precisar que las afirmaciones de la tarotista se enmarcan en una lectura esotérica y no constituyen información oficial. Sin embargo, el impacto mediático se explica por la precisión temporal con la que fue formulada la predicción.