Día Mundial del Introvertido: frases emotivas y ocurrentes para enviar y compartir con esa persona tímida
Esta fecha fue creada para promover la empatía y entendimiento hacia las personas más reservadas, que muchas veces no son entendidas por las grandes mayorías.
El ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero es verdad que no todos pueden socializar con la misma facilidad y, más aún, en los tiempos que correen, las redes sociales han potenciado personalidades austeras y reservadas, por lo que no es novedad que los tímidos sean muchos más en nuestros días que en el pasado. Para ellos existen una fecha especial, el 2 de enero en el que se celebra el Día Mundial del Introvertido.
¿Qué es el Día Mundial del Introvertido?
La psicología moderna nos dice que este tipo de personas tiene interacciones más profundas y significativas, por ello este día tiene la finalidad de promover empatía hacia estas personas, a la vez de cambiar la percepción, muchas veces erradas, que se tiene sobre los perfiles tímidos e introvertidos.
El Día Mundial del Introvertido se remonta hasta 2011 cuando la escritora y psicóloga alemana Felicitas Heyne utilizó su blog personal sobre salud mental en el cual pedía un día especial dedicado a personas introvertidas buscando promover sensibilidad y empatía, ya que en diversos contextos son excluidos de diversos aspectos de la vida social.
Un año después, en 2012, se declaró todo 2 de enero como fecha para conmemorar el Día Mundial del Introvertido: "El concepto del Día Mundial del Introvertido surgió de mi pasión por reconocer y celebrar las cualidades únicas de los introvertidos. Era virtal ofrecer un día en el que los introvertidos pudieran sentirse reconocidos y comprendidos en un mundo predominantemente extrovertido".
La psicología asegura que las personas introvertidas tienen interacciones más profundas y significativas
Frases para dedicar por el Día Mundial del Introvertido
Por ello, si tienes algún amigo, familiar o persona especial que es tímido o introvertido esta es la mejor ocasión para dedicarle un lindo mensaje que le haga sentir lo importante que es en tu vida. Te lo agradecerá a su manera y ampliará los lazos que los unen:
- "Tu voz es valiosa, aunque sea suave."
- "La soledad también puede ser reconfortante."
- "No necesitas ser el centro de atención para brillar."
- "Tu tranquilidad es una fortaleza."
- "Aprecio tu forma de ver el mundo."
- "Está bien tomarse su tiempo."
- "La introspección es un superpoder."
- "Soy básicamente como un ingeniero introvertido..." — Elon Musk
- "Los introvertidos simplemente funcionan de manera diferente." — Felicitas Heyne
- "La mejor parte de ser yo es que puedo disfrutar de mi propia compañía."
- "Mi energía se recarga en el silencio."
- "Celebro mi capacidad de observar y pensar profundamente."
- "Prefiero conversaciones profundas a charlas triviales."
- "La tranquilidad no es timidez, es recargar mi mundo interior."
- "Fuerte en momentos de tranquilidad."
- "Feliz día a los que escuchan antes de hablar."
- “Está bien tomarse su tiempo y espacio cuando lo necesites”
- “La amistad no siempre necesita palabras.”
- “Es normal necesitar tiempo para procesar emociones.”
- “A veces, las palabras no son necesarias; sólo estar presente lo es.”
- “No tienes que explicar todo; estoy aquí para entenderte.”
- “Siempre estoy aquí si necesitas hablar.”
- “Disfruto de nuestra tranquilidad juntos.”
- “La empatía que muestras es necesaria en el mundo.”
- “Lo importante es avanzar a tu propio ritmo.”
- “Aprecio tu compañía, incluso en silencio.”
- “Es bueno desconectar y recargar energías.”
- “Dedica tiempo a lo que te hace feliz.”
- “Permítete ser tú mismo”
- “Las personas tranquilas tienen las mentes más ruidosas.” — Stephen Hawking
- “La gente me vacía. Tengo que escaparme para llenarme.” — Charles Bukowski
- “No soy antisocial. Soy pro-soledad.”
- “Rara vez me aburro solo; a menudo me aburro en grupos y multitudes”. — Laurie Helgoe
- “La originalidad prospera en la soledad… estar solo, es cuando nacen las ideas”. — Nikola Tesla
- “Sin una gran soledad, no es posible ningún trabajo serio.” — Pablo Picasso
- “El silencio solo asusta a quienes verbalizan compulsivamente”. — William S. Burroughs
- “Los introvertidos no necesitan cura. Necesitan que los dejen en paz.” — Kaitlin Foster
- “Los introvertidos no son tímidos; simplemente prefieren la calma y el silencio”.
- “Pienso mucho, pero no digo mucho.” — Ana Frank
- “Si puedes comer solo en una mesa para dos, puedes hacer cualquier cosa”.
