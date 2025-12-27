- Hoy:
Frases y bromas divertidas por el Día de los Inocentes 2025 para enviar por redes sociales
¿Quieres jugar alguna broma a algún familiar o amigo? Te dejamos las mejores frases y bromas que puedes compartir con tus seres queridos por el Día de los inocentes.
Este domingo 28 de diciembre, en el Perú y en diferentes países del mundo, se celebra el 'Día de los inocentes', fecha que ha tomado mayor relevancia en todo el mundo y pese a que muchos piensen que no se debe realizar bromas. Algunas personas dan rienda suelta a su creatividad realizando curiosas bromas en redes sociales.
¿Por qué se realizan bromas por el Día de los Inocentes? En la Edad Media, cuando el cristianismo se oficializó a una religión del Imperio Romano, se reemplazaron las fiestas paganas por celebraciones cristianas.
La conmemoración por la matanza de los Santos Inocentes se mezcló con el rito pagano de la 'fiesta de los locos' que se celebra entre Navidad y Año Nuevo.
20 divertidas FRASE para compartir en el Día de los Inocentes
- Hoy no creas nada… ni este mensaje 🤡
- Si hoy te dicen algo serio, duda dos veces 😅
- El único día en que mentir está permitido 😜
- Inocente palomita que te dejaste engañar 🕊️
- Hoy todo es broma… hasta que demuestres lo contrario 😂
- Día oficial de las fake news caseras 🤥
- Sonríe, hoy te pueden engañar sin culpa 😆
- Si caíste hoy, no te sientas mal… nos pasó a todos 😎
- Cuidado con lo que lees hoy 📱
- El Día de los Inocentes llegó y nadie está a salvo 🤭
- Hoy se vale desconfiar hasta del clima 🌤️
- El mejor regalo de hoy: una buena broma 😏
- Si hoy te la creíste… ¡inocente! 😂
- Hoy la verdad descansa y las bromas trabajan 🤪
- No es mentira… bueno, tal vez sí 😌
- Hoy la lógica se toma vacaciones 🧠
- Día perfecto para reírse de uno mismo 😄
- Si hoy te engañan, es tradición 📆
- Hoy todo puede ser broma, incluso este post 😜
- Recuerda: hoy no se reclama, solo se ríe 🤣
5 bromas infaltables para el día de los inocentes
- La noticia falsa creíble
Dile a alguien que subieron el precio de algo que usa mucho (internet, gasolina, juegos) y luego remata con: ¡Día de los inocentes! 😜
- El mensaje alarmante
Envíale un mensaje serio tipo: “Oye, tenemos que hablar… pasó algo” y desaparece unos minutos 😅
- El cambio inesperado en el celular
Cambia el fondo de pantalla o el idioma del celular de un amigo (solo si tienes permiso 😉).
- El “te ganaste algo”
Dile a alguien que ganó un premio o descuento increíble… y al final revela la broma 😂
- La broma del error inexistente
Señala algo y di: “Oye, mira eso”… cuando volteé, suelta el clásico: ¡Inocente! 🤭
