Las 20 mejores frases para conmemorar el Día del cine 2025: compártelas y demuestra qué tan 'cinéfilo' eres

El séptimo arte está de fiesta, ya que este lunes 29 de diciembre se celebra el Día del Cine en Perú, y como era de esperarse, miles de cinéfilos acudirán a sus salas favoritas para disfrutar de un buen largometraje, acompañado de un balde de canchita y un buen vaso de gaseosa.

Si eres un 'cinéfilo' y aprovecharás las promociones de los diferentes cines del país, también podrías celebrar esta fecha y compartir algunas frases conmemorativas que evidencien tu fanatismo acérrimo por este tipo de producciones.

Te compartimos 20 frases que podrías compartir con tus amigos, para demostrar que eres un fanático 100% fiel al cine.

Nada como una buena película y canchita 🍿🎥

El cine nos hace viajar sin salir del asiento ✨

Hoy celebramos las historias que se quedan en el corazón ❤️🎬

Luces apagadas, emoción encendida 🔦🎞️

El cine peruano también tiene grandes historias que contar 🇵🇪

Una película puede cambiarte el día… o la vida 🎭

Hoy es el día perfecto para ir al cine 🍿

El cine une risas, lágrimas y aplausos 👏

No es solo una película, es una experiencia 🎥

Que nunca falten buenas historias en la pantalla grande 🎞️

El cine es arte, emoción y magia en movimiento ✨

Celebrando el poder del cine en cada función 🎬

Cada película es una nueva aventura 🌍

Hoy rendimos homenaje a directores, actores y soñadores 🎭

El cine nos enseña a ver el mundo con otros ojos 👀

Nada como una sala oscura llena de emociones 🍿

El cine peruano sigue creciendo y brillando 🌟🇵🇪

Una buena película siempre vale la pena 🎬

El cine convierte historias en recuerdos inolvidables 💭

Hoy celebramos la magia del cine en Perú 🎥🇵🇪

¿Cómo se origina esta celebración en Perú?

El Día del Cine en el Perú se originó como una iniciativa de la industria cinematográfica nacional, impulsada por exhibidores, distribuidores y cadenas de cine, con el apoyo de instituciones culturales, con el objetivo de fomentar la asistencia a las salas y acercar el cine al público peruano.

Con el paso de los años, el Día del Cine se ha convertido en un evento anual muy esperado, no solo por las promociones, sino también porque ayuda a visibilizar el cine peruano, promover estrenos locales y fortalecer la experiencia de ver películas en pantalla grande.