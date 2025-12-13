Falleció Peter Greene a los 60 años: el actor estadounidense fue hallado sin vida en su residencia de Nueva York

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles como villano en películas icónicas de los años 90, fue encontrado muerto en su apartamento del Lower East Side de Nueva York. Tenía 60 años, dejando un legado destacado en Hollywood.

Greene se hizo famoso por interpretar personajes oscuros y complejos, dejando una huella imborrable en la industria del cine. Su fallecimiento ha generado conmoción entre colegas y fanáticos que recuerdan sus actuaciones más emblemáticas.

Confirmación de su fallecimiento y circunstancias

Su representante de larga trayectoria, Gregg Edwards, confirmó la lamentable noticia a medios estadounidenses como New York Daily News y NBC News. Además, destacó que Greene poseía un lado humano poco conocido, lleno de generosidad y calidez. "Nadie interpretó a un villano mejor que Peter, pero también tenía un corazón enorme", señaló Edwards, subrayando la dualidad entre su imagen en pantalla y su verdadera personalidad.

El actor Peter Greene falleció a los 60 años en Nueva York.

El cuerpo del actor fue hallado sin vida tras un registro en su vivienda, realizado después de que vecinos reportaran música sonando de manera continua durante más de 24 horas, lo que generó preocupación y activó la intervención de las autoridades. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

Carrera y legado de Peter Greene

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, en octubre de 1965, Peter Greene consolidó su carrera interpretando a personajes oscuros, policías corruptos y villanos memorables. Entre sus papeles más destacados se encuentran Zed en Pulp Fiction (1994), Dorian Tyrell en La Máscara (1994, junto a Jim Carrey), Redfoot en Sospechosos Comunes (1995) y Jeff en Día de Entrenamiento (2001). Estos roles lo convirtieron en uno de los actores más reconocidos en el cine de los 90.

El legado de Peter Greene perdura en Hollywood y el mundo del entretenimiento, con actuaciones que siguen siendo estudiadas y admiradas tanto por críticos como por nuevos actores. El actor deja atrás una impresionante carrera en la que sobresale por su versatilidad. Le sobreviven su hermana y su hermano, mientras sus películas siguen siendo una referencia para futuras generaciones de cineastas y artistas.