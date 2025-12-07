ALERTA para nuevos residentes en Nueva York: este es el tiempo LÍMITE para usar licencias de otros estados en caso de mudanza

Mudarse a Nueva York implica asumir nuevas obligaciones, y una de las más importantes afecta directamente a quienes conducen. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece un tiempo limitado para circular con una licencia emitida fuera del estado. Muchos recién llegados desconocen esta regla y pueden enfrentar sanciones si no realizan el trámite a tiempo.

El estado confirma que solo se puede manejar con una licencia de otro lugar durante los primeros 30 días de residencia, sin excepciones para quienes se trasladan de otro estado, territorio estadounidense o provincia de Canadá. Cumplido ese plazo, es obligatorio obtener una licencia de Nueva York para continuar al volante.

El tiempo límite para usar licencias de otros estados en Nueva York

Según el DMV, los nuevos residentes deben reemplazar su permiso anterior dentro de los primeros 30 días de establecer domicilio en Nueva York. Esto aplica a documentos emitidos en cualquier otro estado, en el Distrito de Columbia y en provincias de Canadá.

El estado solo acepta licencias completas, vigentes y verificables, lo que excluye permisos de aprendizaje, credenciales suspendidas, revocadas o documentos que no acrediten identidad ni historial de conducción.

¿Quiénes están exentos y qué licencias acepta Nueva York?

Turistas y estudiantes no están obligados a obtener una licencia neoyorquina mientras no establezcan residencia formal. Ellos pueden manejar con su documento original durante toda su estadía.

Para hacer el intercambio, Nueva York solo acepta licencias con fotografía, vigentes o vencidas por menos de 24 meses, y con una fecha de emisión de al menos seis meses. El DMV rechaza documentos restringidos, perdidos, robados o marcados como "non-renewable" o "non-transferable".