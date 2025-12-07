- Hoy:
Brasileño es capturado robando en Walmart de Calvert y hoy está preso, ¿será deportado por ICE?
El brasileño se encuentra en los Estados Unidos ya que cuenta con visa de trabajo y lo robado de Walmart equivale a un monto de US$ 103.09 dólares.
En un contexto donde las autoridades de los Estados Unidos han endurecido aún más las políticas migratorias, Avelino Tavares DaSilva Junior tuvo la genial idea de ingresar al Walmar de Dunkirk, Maryland, y robar algunos objetos, pero la policía lo detuvo y hoy está en la cárcel, asegurando que todo se trató de un "malentendito".
¿Robo o un mal entendido?
El Walmart en mención se ubica en el Condado de Calvert, donde el suceso tuvo lugar el pasado martes 2 de diciembre de 2025, más específicamente en Town Center Boulevard, pero ¿Qué paso? Un empleado de protección de activos de la tienda minorista se percató que Avelino solo escaneo un producto en la caja de autoservicio, mientras el resto, simplemente, las ocultada.
El sujeto fue arrestado por la policía local donde, de acuerdo al diputado Morgal, contó que el brasileño dijo todo se trataba de un mal entendido, ya que argumentó que "gana dinero y no necesita robar". Asimismo, detalló que el improvisado ladrón mostró su pasaporte brasileño, a la ves de asegurar que cuenta con visa de trabajo en los Estados Unidos.
Avelino Tavares DaSilva Junior lleva poco tiempo viviendo en los Estados Unidos.
¿Qué pasará con el "ladrón" brasileño de Walmart?
De hecho, Avelino se encuentra desde hace poco en suelo estadounidense, no contaba con una dirección local permanente, razón por la cual fue puesto en el Centro de Detención del Condado de Calvert, pero pronto sería liberado "bajo su propia responsabilidad" tras revisar la fianza y con juicio programado para el 9 de enero de 2026 en el Tribunal del Distrito del Condado de Calvert.
El departamento de policía detalló cales fueron los objetos que robó, los mismo que hacen un monto total de US$ 103,09 dólares:
- 1 paquete de baterías para relojes.
- 1 bolsa de papas fritas Lay's.
- Cápsulas líquidas DayQuil.
- Polysporin.
- 1 control de PlayStation 5.
- 1 plan de seguridad de dos años para el control.
- 1 prenda de vestir de US Polo.
- 1
