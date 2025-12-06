PREOCUPACIÓN en Walmart de Sevierville por "amenaza de bomba" que provoca cierre y evacuación de la tienda

El último sábado 6 de diciembre de 2025, se vivieron momentos de mucho terror en las instalaciones del Walmart de Sevierville en Tennessee (Estados Unidos), cuando personal de la sucursal de la empresa minorista alerta a la policía local sobre una presunta amenaza de bomba ante lo cual las autoridades tomaron la decisión de evacuar a todos en el establecimiento.

¿Amenaza real o un fake?

Al promediar la 1:00 p.m., el Departamento de Policía de Sevierville recibieron una llamada escalofriante desde la tienda de Walmart ubicada Parkway ¿Qué sucedió? Empleados se comunicaron para alertar sobre una amenaza de bomba. Aún no se ha detallado si esta fue por vía telefónica o algún sujeto que lo hizo en el establecimiento mismo.

La policía acudió de inmediato a la sucursal de la empresa minorista donde se enteraron de lo sucedido, tras lo cual los agentes tomaron la decisión de evacuar a todo el personal, pero también cerraron el edificio como medida de precaución.

De momento, no se saben las circunstancias en las que se hizo esta amenaza de bomba.

De momento, no tenemos información adicional, mientras tanto el Departamento de Policía de Sevierville ha asegurado que la investigación se mantiene en curso, tras lo cual irán informando más pormenores sobre este extraño incidente.

La noticia sobre la amenaza de bomba en Walmart de Sevierville, Tennessee, sigue en desarrollo.